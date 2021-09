Customer satisfaction: ancora troppe aziende la sottovalutano

Per le aziende si apre quindi una nuova sfida per cercare di coinvolgere in maniera efficace i consumatori e soprattutto per ottenere il massimo dai feedback di questi ultimi, che possono diventare importanti fonti di informazione.

Non chiedere ai clienti cosa pensino dei prodotti o servizi che hanno appena acquistato, significa perdere informazioni talvolta vitali per migliorare, aumentare la soddisfazione e, in ultimo, far crescere il proprio business.

È qui che le imprese possono mettere in moto un processo di vera innovazione, per poter trovare e affermare il proprio spazio all'interno del mercato, differenziandosi dalla competizione.

In un momento storico in cui condividere la propria esperienza con un brand è semplice ed immediato, la soddisfazione dell'utente rappresenta dunque un doppio traguardo per l'azienda, in quanto assicura la fedeltà del cliente, che a sua volta può diventare ambasciatore online e offline del brand stesso, influenzando le future scelte d'acquisto di altri utenti e consumatori.

Sfruttare la CS per distinguersi dai competitor

Nonostante ciò, non tutte le aziende investono in strumenti di raccolta e analisi di dati relativi alla soddisfazione della clientela in maniera efficace: secondo i dati emersi da una recente indagine condotta in Europa da Esendex, leader nelle soluzioni di messaggistica istantanea per il business, quasi il 40% delle aziende partecipanti ha dichiarato di non aver mai inviato un questionario di customer satisfaction (CS) ai propri clienti, mentre un'azienda su cinque (20%) non ha mai investito nel miglioramento della customer satisfaction.