Quante etÃ  ci sono nel mondo digitale?

Un modello per prosperare in un mondo che cambia", edito da FrancoAngeli, Andrew J.

Scott e Lynda Gratton.

Un mondo con nuove tecnologie sempre più intelligenti, vite più lunghe e più sane, dovrebbe portare solo ottimismo e fiducia.

In realtà, pensando al mondo del lavoro non è sempre così.

Questo progresso incide sulla progettualità ed evoluzione della carriera professionale, oltre che della formazione, che le persone devo possedere, costruirsi e mantenere aggiornate per essere sempre al passo con i tempi.

I nostri lavori sono minacciati?

Se la vita si allungherà progressivamente ancora di qualche anno, come cambierà il modo di organizzare le nostre vite?

Secondo gli Autori, i progressi tecnologici non sono stati accompagnati da adeguate innovazioni delle strutture sociali.

In quest'era di cambiamenti senza pari non abbiamo ancora individuato nuovi modi per vivere e lavorare.