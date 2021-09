Il mondo Ã¨ ibrido? - Punto e a capo - @gigibeltrame

Invece l'ibrido spaventa, perché il rischio è non essere "né carne né pesce", con poca identità.

Ma noi umani siamo degli animali strani, ci adattiamo, ma abbiamo anche molta testa e quindi l'ibrido diventa uno stile di vita, un arricchimento.

Il lavoro ibrido, che poi prende il nome, ma solo in Italia, "smartworking", è una modalità tutto sommato comoda per tutti, per le aziende che risparmiano metri quadrati di ambienti e per i lavoratori che guadagnano il tempo di trasferimento.

Se ne parla fin troppo di questa società ibrida che sta nascendo dall'inizio di questa pandemia, perché gli acquisti sono diventati ibridi, un po' online e un po' in negozio, ma anche la comunicazione è diventata ibrida, visto che a distanza spesso ci si vuole comunque vedere e non basta più una semplice telefonata.

Potremmo andare avanti con altri casi, ma il punto è uno solo.



Questa fase che stiamo vivendo, a livello personale, sociale e lavorativo ha dei tratti distintivi piuttosto chiari e non è una nuova normalità, ma una fase di assestamento dopo una scossa, per noi italiani potremmo definire uno shock, che ha travolto tutto e tutti.

Dal febbraio 2020 ad oggi non è stata formalizzata una forma di lavoro "smart" ed è ridicolo sentire che per i dipendenti pubblici entro un mese ci sarà una contrattualistica, ma nel frattempo si torna in ufficio.