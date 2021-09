Emissioni CO2: cosa sta facendo l'Europa nel settore dei trasporti?

Un altro esempio è Stellantis, nata dalla fusione di Fiat Chrysler e Peugeot, che punta a convertire il 70% delle utilitarie vendute in Europa in modelli a basse emissioni entro il 2030.

Esistono altre opzioni per quanto riguarda il carburante.

La società finlandese Neste è il principale produttore di gasolio rinnovabile, che riduce le emissioni fino al 90% rispetto al gasolio tradizionale.

Un'alternativa sono le celle a combustibile alimentate a idrogeno, particolarmente adatte ai mezzi pesanti come camion e autobus.

Gran parte della produzione di idrogeno oggi proviene dal gas naturale, che è altamente inquinante, ma con l'utilizzo di energia rinnovabile, sarebbe possibile produrre idrogeno a emissioni zero.

L'unico sottoprodotto utilizzato dalle celle a combustibile sarebbe in caso l'acqua.

VE, celle a combustibile e gasolio offrono una soluzione al problema delle emissioni ma non all'inquinamento atmosferico causato da pneumatici e polvere dei freni, nonché dal traffico.

Il trasporto ferroviario per un futuro sostenibile

Fra tutti i principali mezzi di trasporto, quello ferroviario ha la minore impronta di carbonio: appena un ottavo dell'impronta del trasporto aereo e un terzo di quella del trasporto stradale.



Benché il trasporto ferroviario sia già considerato una scelta sostenibile, c'è ancora margine di miglioramento.

Inoltre le politiche dei governi sono sempre più concepite per incoraggiare il trasporto di merci e passeggeri su rotaia anziché su strada.

Un caso esemplare è il divieto imposto dalla Francia sui voli interni se esiste un percorso alternativo realizzabile in due ore e mezza o meno via treno.

Questo significa che ci sono opportunità per le società che offrono soluzioni sostenibili.

Con solo il 54% delle reti ferroviarie europee elettrificate (dati Statista al 2018), le aspettative di crescita dei volumi suggeriscono che vi saranno delle opportunità anche nel campo dell'innovazione.

Alstom, per esempio, ha sviluppato treni alimentati a idrogeno che rilasciano come gas di scarico esclusivamente acqua.

Tali mezzi sono già operativi in Germania e in altri Paesi.

La domanda dei viaggi in aereo vanifica i risultati ottenuti

Il miglioramento dell'efficienza dei combustibili ha contribuito negli ultimi anni a ridurre le emissioni del trasporto aereo, ma a tale risultato si è contrapposta la crescita del traffico.



Se il Covid-19 ha messo temporaneamente un freno a questa tendenza, il settore deve ancora ridurre le proprie emissioni.

I combustibili alternativi potrebbero essere una potenziale soluzione.

Neste ha sviluppato un combustibile sostenibile per il settore aeronautico (Sustainable Aviation Fuel, SAF).

Il SAF viene ricavato dagli oli esausti e dagli scarti di grasso animale e ittico dell'industria alimentare.

Il risultato è un combustibile in grado di abbassare le emissioni di GHG fino all'80% rispetto al carburante tradizionale per aerei.

Lo utilizzano già Lufthansa e KLM, in combinazione con il carburante fossile, sui voli in partenza da Francoforte e Schiphol.

A luglio la Commissione Europea ha pubblicato il progetto RefuelEU Aviation, che ambisce all'utilizzo di SAF per una quota minima del 5% entro il 2030, destinata a salire al 63% entro il 2050.



La Commissione ha inoltre proposto di rimuovere l'esenzione delle imposte sul cherosene per gli aerei e di revocare i permessi gratuiti sulle emissioni di gas serra del settore aeronautico europeo entro il 2026.

La spinta per un trasporto navale green

L'incidente della nave portacontainer Ever Given che ha ostruito il canale di Suez a inizio anno ha mostrato quanto il mondo dipenda dal trasporto marittimo nella spedizione delle merci.

Tra l'altro al costo di elevate emissioni nocive.

Come per il settore aeronautico, le ultime proposte della Commissione europea mirano a revocare l'esenzione fiscale sui combustibili pesanti impiegati dall'industria marittima.

Al contempo verranno eliminate le imposte sui carburanti sostenibili per incoraggiarne la diffusione e il Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra sarà ampliato per includere tale settore.

Cosa significa per gli investitori?

Come abbiamo visto, i vari segmenti dell'industria dei trasporti si trovano in fasi diverse della transizione a un futuro a basse emissioni.



Si prospetta un'enorme opportunità in questo settore per gli investitori, che possono così sostenere e puntare su aziende innovative capaci di sviluppare tecnologie e prodotti che renderanno la transizione realtà.

Nicholette MacDonald-Brown, Head of European Blend Equities (nella foto) e Arianna Fox, Analyst, European Equities, Schroders