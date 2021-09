Mercato del lavoro: crescono quasi solo i contratti a tempo determinato

In particolare, alla positiva dinamica delle costruzioni (64.000 posti di lavoro in più da gennaio 2021) si è affiancato il graduale recupero della manifattura che, dopo la stagnazione del 2020, ha registrato a fine agosto un saldo positivo di 65.000 posizioni create dall'inizio dell'anno.

A luglio e agosto si è anche rafforzata la tendenza positiva dei servizi, trainati dal commercio, dai settori ricreativi (arte, cultura, sport e tempo libero) e soprattutto dal turismo che ha superato i livelli dello stesso periodo del 2019.

Tuttavia nelle grandi città il recupero è rimasto parziale: a Roma, Milano, Venezia, Napoli, Firenze e Palermo le attivazioni nette tra gennaio e agosto di quest'anno risultano ancora inferiori a quelle dello stesso periodo del 2019.

Anche l'occupazione femminile recupera

Si è gradualmente riassorbito il divario di genere osservato nel 2020, che era stato alimentato anche da fattori di offerta di lavoro riconducibili agli accresciuti carichi di cura familiare.



Nei primi otto mesi del 2020 le donne avevano occupato solo un terzo delle posizioni di lavoro create (circa 108 mila su 327 mila); quest'anno la quota è salita al 43% (361.000 su 832.000), in linea con l'incidenza della forza lavoro femminile sul totale dell'occupazione.

Anche i giovani sono stati favoriti dalla ripresa delle assunzioni.

Le dinamiche locali

La crescita della domanda di lavoro nei primi otto mesi del 2021 è stata eterogenea tra le regioni e i territori.

In rapporto al numero di addetti le attivazioni nette sono aumentate in misura relativamente inferiore nel Centro Nord rispetto al Mezzogiorno: l'impatto del blocco dei licenziamenti sul saldo occupazionale è stato maggiore nel Sud e nelle Isole dove i contratti a tempo indeterminato venivano tradizionalmente interrotti con maggiore frequenza.

Il Veneto è l'unica regione in cui la dinamica della domanda è stata meno favorevole che nel 2019, a causa delle gravi perdite registrate dal settore turistico in primavera, concentrate nella provincia di Venezia e in misura inferiore in quella di Verona.



La crescita della Lombardia è attribuibile soprattutto alla provincia di Milano, mentre nelle altre località lombarde gli andamenti sono stati molto eterogenei: le difficoltà del comparto tessile e dell'abbigliamento hanno contribuito al peggioramento a Como, Varese e Pavia.