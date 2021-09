L'uso industriale spingerÃ  le quotazioni dell'argento

Crediamo che l'argento supererà l'oro in termini di performance, guadagnando il 37,5% nella prima metà del 2022 contro l'aumento del 6,5% previsto per l'oro.

Entro il secondo trimestre del 2022, ci aspettiamo che l'argento venga negoziato intorno a 35,81 USD l'oncia.

Un rimbalzo dell'attività industriale favorirà la domanda di questo metallo e, nel frattempo, una contrazione della spesa in conto capitale per il settore minerario e una riduzione delle scorte d'argento in borsa denotano la riduzione dell'offerta.

Gli indici dei direttori d'acquisto (PMI) del settore manifatturiero sono saliti considerevolmente negli ultimi mesi e si attestano in territorio espansionistico, cioè oltre quota 50, da tredici mesi consecutivi.

Pur avendo messo a segno un altro picco nel maggio 2021, il loro livello si mantiene elevato e prevediamo che rimarranno in zona espansionistica per tutto l'orizzonte temporale stimato.



Secondo le previsioni di Metals Focus, nel 2021 la domanda industriale raggiungerà un picco record di 524 milioni di once, grazie al vento in coda rappresentato dalla riapertura delle economie e dalle iniziative a favore dell'ambiente.

La spesa in conto capitale del settore minerario è diminuita nonostante la pandemia, il che dovrebbe contribuire a ridurre l'offerta d'argento.

Dopo il picco del 2020, nel 2021 le scorte d'argento in borsa sono diminuite.

Ci aspettiamo che questa tendenza al ribasso continui e contribuisca ad alimentare i prezzi dell'argento.

Prevediamo un ulteriore aumento della domanda di argento nel settore fotovoltaico, dal momento che continua a crescere la domanda di energia rinnovabile e, di conseguenza, di pannelli solari.

Difatti l'elettrificazione delle auto e dei nostri sistemi energetici alimenterà la domanda d'argento in virtù della sua eccellente conduttività.



L'argento sarà sostenuto dalla ripresa economica verde, oltre che dalla correzione verso l'alto che l'oro dovrebbe registrare quest'anno.

La rinnovata attenzione per il conseguimento degli obiettivi climatici intensificherà l'elettrificazione dei trasporti e farà aumentare la richiesta di fotovoltaico; due tendenze, queste, positive per la domanda d'argento.

Nitesh Shah, direttore della ricerca, WisdomTree