Internet of everything: un nuovo paradigma che apre a opportunitÃ  senza precedenti

In questo modo, per offrire solo alcuni esempi dei nostri progetti, l'applicazione di tecnologie IoE alla sicurezza delle fabbriche ha ridotto i costi operativi del monitoraggio degli asset e delle aree ad alto rischio fino al 50%, riducendo al minimo la necessità di intervento umano nella prevenzione degli incidenti.

Inoltre, nella sanità, l'applicazione dell'IoE alla teleassistenza ha ridotto del 40% i trasferimenti dei pazienti negli ospedali e del 20% le visite a domicilio dei medici, trasformando la tecnologia in uno strumento al servizio della salute dei cittadini.



Forse una delle aree in cui l'IoE ha avuto il maggiore impatto è nei progetti di Smart Cities.

Nella nostra esperienza, la centralizzazione e lo sfruttamento incrociato dei dati dei servizi della città possono ottimizzare risorse come l'illuminazione intelligente, generando un risparmio fino al 40% nel consumo di elettricità; o l'irrigazione intelligente, con un risparmio fino al 25% nel consumo di acqua.

Come dimostrano questi esempi, le tecnologie di sensori, cloud e big data necessarie per abilitare un progetto IoE sono già disponibili e possono comportare importanti vantaggi.

La vera sfida oggi è portare l'IoE al centro della nostra strategia di business.

Nella nostra esperienza, questo richiede quattro passi.

In primo luogo, è necessario considerare l'IoE come uno dei fattori critici di successo e adottare una metodologia di implementazione efficace, basata su cinque azioni: collegare i dispositivi; conservare e arricchire le informazioni raccolte; applicare i dati al nostro processo decisionale attraverso analisi avanzate (machine learning, analisi predittiva, ecc.); distribuire le informazioni elaborate in modo che raggiungano tutte le aree dell'azienda in modo omogeneo; e monetizzare i miglioramenti ottenuti nei processi, nelle operazioni, nell'approvvigionamento e nel customer care.



In secondo luogo, è fondamentale integrare correttamente la sensoristica nei sistemi legacy delle nostre aziende, il che richiede l'implementazione di soluzioni integrate che evitino l'esistenza di silos nella nostra architettura tecnologica.

Naturalmente, è anche essenziale scegliere il giusto modello di connettività, così come l'architettura della piattaforma di riferimento (cloud, edge, fog computing) incaricata di memorizzare ed elaborare i dati raccolti dai nostri sensori.

Infine, è necessario applicare un layer di intelligenza artificiale per estrarre pieno valore dai dati disponibili e metterli al servizio del nostro processo decisionale.

Quattro passi fondamentali per incorporare l'IoE nelle fondamenta della nostra strategia digitale e che richiedono, come ogni processo trasformativo, l'adattamento culturale dell'intera organizzazione, oltre al supporto di partner esperti in grado di guidare le aziende attraverso l'intero processo.



Alberto Bazzi, responsabile Advanced Technologies di Minsait in Italia