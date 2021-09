I LA Clippers firmano un accordo di 23 anni con Intuit sui diritti di denominazione per il nuovo impianto

I Clippers giocano attualmente nello Staples Center, la casa dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Kings della National Hockey League.

Lo sviluppo della nuova sede rappresenta un passo chiave per la franchigia nel suo sforzo di sfuggire alla lunga ombra dei Lakers, che hanno vinto 17 campionati a zero dei Clippers e recentemente hanno firmato un'estensione del contratto di locazione a lungo termine per rimanere allo Staples Center.

Ma alla squadra dei fratelli Buss (e dove gioca LeBron James) al momento non interessa avere un impianto di proprietà.



Intuit ha già un'importante presenza sportiva negli Stati Uniti grazie alla partnership con la National Football League per il suo prodotto TurboTax Live.

"Quando abbiamo iniziato la ricerca di un partner per i LA Clippers e il nostro nuovo impianto, ne abbiamo cercato uno che condividesse la nostra passione per la tecnologia, la ricerca dell'innovazione e il nostro impegno nei confronti dei clienti, dei fan e della comunità", ha affermato Steve Ballmer, proprietario dei LA Clippers, in una nota.

"Intuit si adatta perfettamente e siamo entusiasti di chiamare la nostra futura casa Intuit Dome".

Giova ricordare che Ballmer è stato fino al 2014 Amministratore Delegato di Microsoft.

L'Intuit Dome includerà funzionalità incentrate sui fan come "The Wall", che comprende 51 file ininterrotte di sedili che includono una sezione dedicata ai tifosi; un tabellone segnapunti a doppia faccia che circonda l'impianto con illuminazione a LED; e una piazza all'aperto di 80.000 piedi quadrati, che circonda un campo all'aperto a grandezza naturale.



"Siamo lieti che sia la prima volta che il nostro nome apparirà su un edificio, una costruzione nuova di zecca dotata della tecnologia più recente e migliore", ha detto a Forbes l'Amministratore Delegato di Intuit, Sasan Goodarzi.

"Sono tutte cose belle, ma non il fattore trainante.

Questo è semplicemente un allineamento perfetto.

Avevamo più scelte e alla fine abbiamo ritenuto che l'organizzazione dei Clippers fosse l'organizzazione giusta.

È un incontro perfetto".