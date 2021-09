eCommerce: i marketplace sono imprescindibili se si vuole vendere online

Oggi, nel mondo, il 47% del totale delle vendite online avviene proprio su questa tipologia di store.

"Le ultime statistiche ci dicono che 1 consumatore su 2 quando deve compiere un acquisto in rete inizia le sue ricerche direttamente su Amazon", afferma Jennifer Puzzo, Head of Client Service di Kooomo, la piattaforma di ultima generazione che aiuta le aziende a vendere di più e a internazionalizzare online.

Amazon, Zalando, eBay, Privalia, Farfetch sono tra i più famosi, ma esistono migliaia di marketplace in tutto il mondo, solo Kooomo lavora con oltre 4000 siti multibrand per garantire ai propri clienti una presenza capillare online.

"Essere presenti sui principali marketplace - continua l'esperta - non è una scelta ma un'esigenza che risponde a un cambiamento di approccio del cliente nei confronti degli acquisti online.

L'esigenza che arriva dai consumatori è che l'esperienza sia sempre più fluida e intuitiva e in questo contesto presidiare tutti i canali diventa parte integrante dello sviluppo aziendale di un brand.