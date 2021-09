Sicurezza e process automation le due aree chiave per la ripartenza nel manifatturiero

Paolo Aversa, Managing Director di ally Consulting, società specializzata nella consulenza IT in ambito manifatturiero, delinea i trend e le aspettative future del settore.

"I dati di mercato riflettono esattamente quanto abbiamo osservato in questi mesi: i settori Food&Beverage, farmaceutico e dell'elettronica hanno registrato incrementi positivi strettamente legati alla pandemia.

Un esempio su tutti il boom degli acquisti di device per lavorare in smartworking o per trascorrere del tempo a casa, ma anche l'acquisto di prodotti alimentari e per la cucina o di presidi sanitari".

Relativamente al settore manifatturiero, "le aziende italiane non hanno perso la fiducia, pur risentendo di un calo delle attività dovuto alla situazione di emergenza.

Le realtà aziendali che avevano intrapreso un percorso di investimenti in ambito tecnologico lo hanno portato a termine, anzi, hanno approfittato del periodo per portare avanti anche attività di riorganizzazione interne.