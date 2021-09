Acqua: molto piÃ¹ che una risorsa naturale. PerchÃ¨ occorre tutelarla

Queste dinamiche saranno esacerbate dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteorologici estremi: per ogni grado di aumento della temperatura, si prevede che circa il 7% della popolazione mondiale subirà una diminuzione del 20% delle risorse idriche a sua disposizione (dati UNESCO).

La scarsità d'acqua colpisce più del 40% della popolazione mondiale, un problema in aumento, che potrebbe costringere 700 milioni di persone a migrare entro il 2030.

Oltre ai costi umani e planetari, ci sono anche ingenti costi finanziari associati alla mancanza di accesso ad acqua pulita e servizi igienico-sanitari.



Questi sono legati alla perdita di produttività economica dovuta per esempio alle malattie associate alla mancanza di acqua e al tempo speso per affrontare eventi meteorologici estremi.

Pertanto, investire in soluzioni idriche è fondamentale, poiché l'acqua resta una risorsa vitale per tutta la vita sulla terra, che continua a essere sottovalutata.

Alla luce di tutto ciò, non sorprende che il sesto tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU sia proprio "Garantire acqua pulita e abbondante".

Per raggiungere tale obiettivo saranno necessari investimenti per 735 miliardi di dollari entro il 2030 (secondo il Sustainable Development Solutions Network).

Eppure, secondo i dati dell'ONU, alcuni Paesi presentano un gap di finanziamento di circa il 60%.

Questo indica che il settore privato ha un ruolo importante da giocare per colmare il divario.



Inoltre risulta sempre più evidente la necessità di soluzioni di finanziamento innovative, come le emissioni etichettate come ESG (green bond e blue bond), sia per le aziende che per gli stati sovrani.

"Garantire acqua pulita e abbondante" è uno dei sette temi di sostenibilità che applichiamo nel nostro fondo BlueBay Impact-Aligned Bond.

Siamo infatti convinti che non sarebbe credibile gestire una strategia tematica che cerca di avere un impatto positivo per gli individui e il pianeta senza includere la necessità di garantire l'approvvigionamento e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici per tutti.

My-Linh Ngo, Head of ESG Investing e Portfolio Manager, BlueBay AM