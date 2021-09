Le imprese chiedono piÃ¹ responsabilitÃ  ai lavoratori e li cambia di ruolo

In generale, il sondaggio ha rilevato che su 32.000 lavoratori intervistati in 17 Paesi, il 68% di essi dice di aver ricevuto un aumento di stipendio o un bonus per aver preso in carico responsabilità aggiuntive.

Tuttavia, in tutte le aree geografiche, le donne risultano avere meno probabilità degli uomini di ricevere tale compenso, con il maggiore divario riscontrabile in Nord America.

Il gender gap è sempre un problema

Ma tornando in Italia, è stato chiesto ai lavoratori italiani: "Cosa ti ha offerto il tuo datore di lavoro nel momento in cui hai assunto queste responsabilità aggiuntive e/o un nuovo ruolo?".

Il 29% degli uomini ha ricevuto un aumento di stipendio contro il 24% delle donne.

Il 32% degli uomini un bonus economico contro il 26% delle donne.

Secondo Marisa Campagnoli, HR Director di ADP, "i lavoratori di entrambi i sessi si sono impegnati ben oltre il dovuto per supportare i datori di lavoro obbligati a effettuare tagli al personale o a riorganizzare le attività a causa della pandemia, ma le donne si sono ritrovate tagliate fuori dal punto di vista del riconoscimento economico per i loro sforzi.



Se alcuni datori di lavoro, comprensibilmente, non possono permettersi di offrire aumenti di stipendio o bonus in questi tempi difficili, la triste realtà vede le donne risentirne sproporzionatamente.

Ciò ci fa capire quanta strada c'è ancora da fare per sradicare questa disuguaglianza sistematica e colmare il divario retributivo di genere.

La percezione di equità dei dipendenti costituisce un elemento critico della loro fedeltà e dedizione, che a loro volta influiscono sulla produttività e sulla conservazione del talento, e più in generale, sulla reputazione del brand aziendale.

Quando le donne inizieranno a percepire i propri sforzi come non presi in considerazione e sottovalutati - specialmente in relazione ai colleghi uomini - si creerà una situazione che i datori di lavori vorranno evitare a tutti i costi".