Inflazione: meglio guardare il lungo periodo

Bottillo (Natixis IM): i prezzi salgono, ma c'è abbastanza elasticità e flessibilità da parte delle banche centrali, che però dovranno fare attenzione man mano che il tempo passa

Quando oggi si parla di inflazione è meglio non focalizzarsi sul dato puntuale, mensile o trimestrale.

Vedremo in un periodo più pungo se sarà un fattore problematico oppure no.

Occorre però rimanere focalizzati.

E' l'opinione di Antonio Bottillo, Country Head ed Executive Managing Director per l'Italia di Natixis Investment Managers, intervistato in occasione del Salone del Rispamio.

Inflazione: un fattore destinato a rimanere o un fuoco di paglia?

E' un qualcosa che fa parte della dialettica del momento.