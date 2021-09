PerchÃ¨ l'economia mondiale frena la sua crescita

La crescita dei prezzi, tuttavia, appare riconducibile a fattori temporanei più che al manifestarsi di frizioni dal lato dell'offerta.

A luglio, la dinamica tendenziale dei prezzi al consumo si è attestata al 5,4% segnando una decisa decelerazione in termini congiunturali (+0,5% da 0,9% di giugno).

Nell'eurozona si conferma la fase di consolidamento della ripresa dell'economia: il tasso di crescita del Pil nel secondo trimestre è stato rivisto al rialzo (+2,2% da +2,0% in termini congiunturali).

A luglio, il tasso di disoccupazione è sceso a 7,6% - due decimi in meno di giugno - e la flessione è stata diffusa alle quattro principali economie euro.

Ad agosto, coerentemente con il rafforzamento della ripresa economica, nell'area si è registrata una decisa accelerazione dell'inflazione (3,0% da 2,2%) trainata dalla componente energetica.

Anche l'OCSE rileva nell'ultimo outlook che il PIL dell'area dei Paesi che lo compongono rimane ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, nonostante una crescita in aumento nel secondo trimestre del 2021, dell'1,6% dallo 0,6% del trimestre precedente, secondo le stime provvisorie.



Per l'insieme delle principali sette economie, la crescita del PIL è aumentata all'1,6% (dallo 0,4%) nel secondo trimestre del 2021, ma con forti variazioni tra i Paesi.

Per esempio, il Regno Unito ha registrato la crescita più forte (4,8% da -1,6% nel trimestre precedente), seguito dall'Italia (2,7% da 0,2% nel trimestre precedente).

Il PIL è aumentato anche nelle altre sette principali economie, ma in misura minore.

Sia negli Stati Uniti che in Germania il PIL è cresciuto dell'1,6%, rispetto all'1,5% e al meno 2,0% rispettivamente del trimestre precedente.

In Francia e in Giappone il PIL è cresciuto rispettivamente dello 0,9% e dello 0,3%, dopo lo 0,0% e meno 0,9% nel trimestre precedente.

Canada ha registrato un tasso di crescita dello 0,6%, ma poiché questo è sceso dall'1,4% del trimestre precedente, è stata l'unica economia dei Major Seven che ha registrato un tasso di crescita in decelerazione nel secondo trimestre.



Nell'eurozona e nell'Unione Europea la crescita del PIL è tornata positiva nel secondo trimestre del 2021, rispettivamente al 2,0% e all'1,9%, dopo flessioni (meno) dello 0,3% e (meno) dello 0,1% nel trimestre precedente.

Confrontando l'attività economica nel secondo trimestre del 2021 con i livelli pre-pandemia (4T-2019), il PIL è ancora in ritardo per l'area OCSE nel suo insieme (meno 0,7%).

Tra le principali sette economie, UK ha registrato il divario maggiore (meno 4,4%), seguito da Italia (meno 3,8%), Francia e Germania (entrambe a meno 3,3%).

Gli Stati Uniti sono l'unica Major Seven Economy che è già tornata ai livelli pre-pandemia nel secondo trimestre del 2021, con il PIL che ha superato il livello pre-pandemia dello 0,8%.

Per l'Istat comunque le prospettive nel complesso restano favorevoli e caratterizzate dal proseguimento dei segnali positivi nell'industria e dalla intensità della ripresa dei servizi.



Ad agosto, l'Economic Sentiment Indicator rilevato dalla Commissione europea ha evidenziato un lieve calo della fiducia per industria e servizi e un miglioramento per le costruzioni.

A livello nazionale, l'ESI ha segnato una flessione nelle principali economie, più accentuata in Francia (-4,5 punti percentuali rispetto al mese precedente) rispetto a Italia (-1,9 p.p.) e Spagna (-1,2 p.p.) mentre in Germania il livello dell'indice è risultato vicino ai valori del mese precedente (-0,3 p.p.).

In questo caso, le nuove incertezze sulla pandemia possono aver lasciato il segno.