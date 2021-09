La transizione energetica crea nuove sfide per il comparto Power

- dalla capacità di creare nuove tecnologie, modelli di business, industrie e dall'adattabilità alla velocità del cambiamento, che probabilmente non sarà lineare.

Altri risultati chiave che emergono nel report secondo la prospettiva del mercato assicurativo includono:

- Capacità produttiva: Nel 2021, WTW ha stimato che la capacità teoretica totale si sia ridotta ulteriormente a circa 3,25 miliardi di dollari, con un ammontare per regione che arriva realisticamente a 1,4 miliardi di dollari.



- Deficit: Il deficit nel 2020 è stato più importante rispetto al 2019 a causa di due grosse perdite nel settore energetico, per un totale di 450 milioni di dollari.

Tuttavia, le conseguenze non sono state tanto critiche quanto lo erano state nel periodo 2015-2018.

- Livelli di tassi: l'aumento dei tassi oscilla oggi tra il 15 e il 20% per i programmi Property a seconda di diversi fattori, tra cui profilo di rischio, volume dei premi, distribuzione dei rischi, statistica sinistri, e, in modo crescente, i criteri ESG.

Questo rappresenta una leggera riduzione dell'hard market, sebbene sia ancora molto distante da qualsiasi svolta nei livelli dei tassi.

Secondo Eva Mariani, Energy Practice Leader di Willis Towers Watson, "in questo periodo d'incertezza, l'adattamento alla 'nuova realtà' della transizione energetica e il passaggio a combustibili fossili più puliti è cruciale per un futuro sostenibile del settore Power.



Tuttavia, non stiamo parlando di un passaggio immediato e irreversibile all'energia rinnovabile.

È essenziale che l'industria abbia la possibilità di adattarsi e di integrare nuove tecnologie come l'idrogeno e i biocarburanti, piuttosto che dover affrontare l'abbandono su larga scala da parte degli stakeholder in favore delle fonti di energia rinnovabile come l'eolico e il fotovoltaico.

Iniziative recenti come il processo di accreditamento Climate Transition Pathway e il passaggio dal carbone all'idrogeno stanno tutte aiutando il settore Power e i suoi partner assicurativi a adattarsi a un ecosistema più pulito e sostenibile.

Ma resta essenziale che i buyer e i broker garantiscano chiarezza, trasparenza, e un rinnovato impegno con i leader del mercato assicurativo.

Solo l'impatto di queste sfide verrà minimizzato".