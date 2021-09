L'economia circolare Ã¨ indispensabile per una transizione verso la sostenibilitÃ  ambientale e sociale

L'economia circolare è indispensabile per una transizione verso la sostenibilità ambientale e sociale

Secondo il rapporto Randstad Research create oltre 200 nuove professioni. Profili ibridi con competenze tecniche e trasversali in costante connessione tra loro: urgente il rilancio del sistema di istruzione-formazione per ricoprire questi ruoli

"Designer circolare", "gestore della logistica inversa", "esperto di blockchain per la sostenibilità", "tecnico di gestione della filiera", "carrellista digitale", passando per l'imprenditore e per gli ingegneri gestionali che dovranno guidare le aziende nell'innovazione.

Sono oltre 200 (e in continua crescita) le nuove professioni dell'economia circolare, censite nella nuova indagine di Randstad Research, il centro di ricerca sul lavoro del futuro promosso da Randstad, che ha realizzato il primo repertorio in questo ambito come strumento di orientamento per le aziende e lavoratori.