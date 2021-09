Filiera edilizia: fatturato in crescita e forti segnali di ripresa

Seguono poi quelle problematiche che purtroppo il Paese si trascina da anni: la burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia (61%), l'incertezza normativa (40%) e il costo della forza lavoro (36%).

Per superarle, negli ultimi anni l'edilizia è stata oggetto di diversi interventi pubblici e in molti si augurano di proseguire lungo questo percorso.

Per le aziende gli incentivi (60%) rappresentano una risorsa determinante se accompagnati da una riforma della burocrazia e da un abbassamento del cuneo fiscale. Si guarda con favore anche allo sblocco dei cantieri, al piano di investimenti nell'edilizia pubblica e all'accesso agevolato al credito.

Gli incentivi nel dettaglio

Il preferito dalle aziende è il Bonus ristrutturazione (giudicato positivamente dal 74%), seguito dall'Ecobonus (69%) e dal Superbonus 110% (68%), una misura che l'Osservatorio SAIE ha approfondito con un focus dedicato.



Ne emerge che i fatturati di 6 aziende su 10 (64%) sono stati influenzati da questo incentivo, molto più che rispetto a febbraio (49%).

Tra gli aspetti più apprezzati spiccano l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ma le aziende vorrebbero soprattutto un iter burocratico più semplice e rapido, una norma più chiara e la proroga della scadenza del bonus oltre che requisiti d'accesso meno stringenti.

Proprio questi saranno i temi che animeranno il convegno inaugurale di SAIE 2021 organizzato da ANCE, con il titolo "Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali", e i tanti altri momenti di condivisione e approfondimento previsti durante la manifestazione.

Inoltre, grazie al suo format innovativo che combina esposizione, workshop e convegni, SAIE Bari sarà per le aziende il momento ideale per promuovere tutte le soluzioni che permettono di accedere al Superbonus 110% e agli altri bonus.

Capitolo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il PNRR stanzierà 107,7 miliardi di euro (circa la metà del totale) per l'edilizia, da spendere nell'efficienza energetica, l'alta velocità ferroviaria e l'edilizia scolastica, con l'obiettivo di rendere le infrastrutture italiane più moderne, digitali e sostenibili.



Cosa ne pensano le aziende? Solo circa 1 su 10 (14%) dichiara di conoscerlo nel dettaglio, ma ci sono alcune parti che destano più interesse di altre.

Per il 53% delle aziende ad aiutare maggiormente la filiera saranno incentivi e bonus relativi all'efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato e pubblico (cittadelle giudiziarie, edifici comunali, ecc.).

A SAIE Bari si parlerà quindi di Superbonus 110% e di PNRR.

Ma non solo.

Grande spazio sarà dedicato anche all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità, i trend del momento, analizzati dall'Osservatorio SAIE.

Quante aziende investono in innovazione? Quasi tutte, circa l'88%, con una piccola quota (4%) di aziende dal DNA innovativo che investono addirittura oltre il 30% del fatturato.

In generale, la filiera punta soprattutto su sicurezza informatica, connettività/5G, cloud computing e simulazione.

Sul fronte sostenibilità, sono tante le azioni messe in campo dalle aziende per essere più "green".

Su tutte l'uso di dispositivi a basso consumo energetico (58%), ma risalta la voglia degli imprenditori di investire in sostenibilità, con il 42% degli intervistati che ha acquistato macchinari e/o impianti efficienti e di nuova generazione e il 33% che ha installato impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

SAIE Bari si terrà in presenza alla Nuova Fiera del Levante.

Sarà l'opportunità per toccare con mano le ultime novità di prodotto, grazie alla presenza di circa 250 espositori, per confrontarsi tra professionisti rappresentati anche dalle oltre 40 associazioni che sostengono l'evento e per approfondire gli ultimi aggiornamenti tecnici normativi negli oltre 100 appuntamenti formativi.