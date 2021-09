EquitÃ , diversitÃ  e inclusione: aziende italiane ancora indietro

Come vengono gestite le iniziative ED&I? Il 98% utilizza la tecnologia ma solo il 39% la impiega in modo continuativo.

Comunemente vengono svolti sondaggi sul sentiment (43%) che rilevano informazioni sulla percezione dell'appartenenza in azienda, mentre il 41% utilizza strumenti di gestione dei talenti ma solo il 16% monitora l'engagement dei dipendi per trattenerli all'interno dell'organizzazione.

Le realtà lavorative (78%) dichiarano che hanno abbastanza dati a disposizione per gestire le iniziative ED&I e sono parte dei propri sistemi HR (72%), l'87% afferma che i report sono pronti per essere utilizzati internamente dai manager o professionisti ED&I.



Ma solo il 17% ne misura l'impatto sul business delle organizzazioni e ne percepisce il valore.

Il 34% ha affermato che la propria organizzazione ha bisogno di leadership e impegno dall'alto per passare alla fase successiva in relazione a ED&I e inoltre, 3 su 5 (62%) hanno affermato che censire i dati necessari non sia del tutto semplice, solo il 38% ritiene di avere sufficienti mezzi a disposizione per la gestione dei dati di interesse.

Da questo dato si evince che il restante 62% non sia ancora pronto ed attrezzato.

Il 47% delle aziende monitora l'età e il 43% la disabilità all'interno della propria forza lavoro anche durante la fase di assunzione, mentre l'appartenenza al genere viene monitorato il 42%, l'etnia il 33% e l'orientamento sessuale il 26%.

Di questi, solo l'età (73%) e il sesso (68%) hanno maggiori probabilità di avere degli obiettivi legati alle prestazioni ma sono in linea con etnia (67%), orientamento sessuale (66%), orientamento religioso (64%), disabilità (62%), realtà socio-economica (62%) e infine, stato civile (61%).



Secondo Federico Francini, country manager Workday Italia, "in questa ampia fotografia vediamo i progressi e l'impegno delle aziende nell'individuare la necessità di orientarsi verso realtà professionali attente all'equità, alla diversità e all'inclusione ma anche chiare aree di miglioramento.

In Italia, sappiamo quanto questo tema stia destando attenzione e quanto sia necessario aprirsi a nuove opportunità senza pregiudizi.

In Workday abbiamo un Chief Diversity Officer e abbiamo chiaro il concetto, per questo motivo siamo VIBE, acronimo che sta per Value Inclusion, Belonging ed Equity, aiutiamo le aziende a capire, gestire e misurare la cultura aziendale con obiettivi precisi per ogni organizzazione.

Ritengo che sia arrivato il momento di approcciare l'ED&I come un processo aziendale vitale da integrare nelle strategie aziendali e da implementare con sistemi informativi per gestirlo in modo efficace.



Auspico che in un prossimo futuro molto vicino, le realtà lavorative capiscano quanto sia importante far fronte al benessere dei dipendenti e accelerare nelle iniziative di equità, diversità e inclusione.

Solo così le aziende potranno trarre reali vantaggi anche per il proprio business".