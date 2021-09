Obbligazionario Emergenti: ecco dove trovare opportunitÃ  di rendimento

Sebbene le ondate pandemiche rappresentino ancora un problema per alcune regioni, nel complesso, i Paesi emergenti stanno evitando pesanti restrizioni, la ripresa delle attività non ha subito battute d'arresto significative e riteniamo che la diffusione del vaccino, nonostante il lento rilascio iniziale, continuerà a migliorare nel corso dell'anno.

Il 2022 sarà anno di elezioni per diversi Paesi emergenti e questa sarà un'occasione per fare luce sull'evoluzione delle loro dinamiche sociali e politiche.

Mentre i Paesi dimostrano la capacità di navigare tra i persistenti rischi della pandemia, riteniamo che la crescita dei mercati emergenti sia destinata a mantenersi stabile.

In un contesto in cui i rendimenti dei mercati sviluppati sono ancora molto bassi e il valore in molti settori appaia limitato, riteniamo che le valutazioni del debito emergente in valuta forte e locale rimangano attraenti e che un indebolimento del dollaro statunitense potrebbe fornire un'ulteriore spinta per queste asset.



Kristin Ceva, responsabile strategie Paesi emergenti di Payden & Rygel