La variante Delta rallenta la ripresa economica

Il team di ricerca azionaria globale di Columbia Threadneedle pubblica l'indice ogni mese come indicatore economico principale.

Include quattro dimensioni: ritorno a scuola, ritorno ai viaggi e al tempo libero, ritorno sul luogo di lavoro e ritorno agli acquisti nei negozi fisici.

Si tratta di consumatori statunitensi, poiché il consumo privato negli Stati Uniti, la più grande economia del mondo, ha un'importanza globale.

Gli esperti utilizzano grandi quantità di dati pubblicamente disponibili (Big Data) per analizzare il tempo e il denaro che le persone spendono per le quattro dimensioni menzionate.

"L'indice è scambiato leggermente al di sotto del suo picco, principalmente a causa della componente di ritorno agli acquisti nei negozi", afferma Paul DiGiacomo, responsabile della ricerca azionaria alla Columbia Threadneedle, in un recente commento.