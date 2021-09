High Yield: perchÃ¨ la selezione Ã¨ importante

Il nostro processo disciplinato è rimasto invariato, e abbiamo preso parte a un numero inferiore di nuove emissioni rispetto al passato.

Stiamo trovando opportunità nelle società di servizi, che dovrebbero beneficiare dello sblocco delle economie in tutta Europa.

Tuttavia, abbiamo deciso di rinunciare a molte nuove emissioni a causa della loro struttura o per valutazioni/fondamentali poco interessanti.

In relazione ai casi in cui la nostra view è stata positiva a livello di fondamentali, crediamo che ci possa essere la possibilità di acquistare queste obbligazioni a livelli inferiori alla media più avanti nell'anno, nel caso in cui la volatilità dovesse leggermente aumentare.



Continuiamo a sovrappesare le aree difensive del mercato, come il settore dei cavi, ma abbiamo iniziato a vendere alcune posizioni, dato che le valutazioni si stanno comprimendo ulteriormente.

Anche se alcune società leader del settore potrebbero non offrire più un grande valore, hanno il potenziale per generare redditi molto solidi e un certo grado di stabilità.

Un'altra area che vale la pena considerare è la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in particolare le catene di supermercati.

Questo settore offre una stabilità potenziale simile a quella dell'industria dei cavi e può offrire alcune opportunità interessanti quando ci sono cambiamenti di proprietà.

I buyout comportano cambiamenti nella struttura del capitale e potenzialmente un aumento della leva finanziaria, il che significa un rischio maggiore e potenzialmente anche alcune ottime opportunità.

Le prospettive per il futuro

Gli spread del credito high yield sono vicini ai minimi storici e hanno già prezzato una forte ripresa economica, via via che i Paesi rimuovono le restrizioni legate al coronavirus.



Il contesto macroeconomico dovrebbe rimanere favorevole per gli emittenti nel nostro settore a livello fondamentale, e il sostegno delle banche centrali e dei governi dovrebbe fornire significativi venti di coda per l'asset class, anche se questo quadro è controbilanciato da valutazioni elevate.

Nonostante le aspettative di rendimento più contenute, l'high yield è ben posizionato rispetto ad altri settori del reddito fisso e offre un profilo di duration inferiore rispetto ai segmenti di qualità superiore del mercato.

Crediamo che i benefici di diversificazione del nostro approccio, così come il nostro rigoroso processo di ricerca fondamentale, ci posizionino favorevolmente per offrire ai nostri investitori interessanti rendimenti aggiustati per il rischio.

Mike Della Vedova, gestore del fondo T.

Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond, T.

Rowe Price