Il green pass, la privacy usata a fisarmonica - Punto e a capo - @gigibeltrame

Ovviamente la prima stortura è stata bypassata, ma è possibile usare l'unica app e non quelle messe a disposizione da tante software house(!), ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute VerificaC 19, nonché la verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art.

13, c.

4, del citato dPCM.

Già sarebbe complicato muoversi, poi ci sarebbe anche la circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto scorso.

Ma non complichiamoci la vita.

Indipendentemente dalle decisioni del Governo sull'obbligo, che cambierebbe le carte in tavola, è evidente che c'è una sorta di bipolarismo sul tema dei dati e su come questi vengano giudicati sensibili oppure no.

C'è davvero il bisogno di tutelare la privacy, per esempio, navigando sui siti internet per poi obbligare sostanzialmente a dover concedere l'accesso per fruire del servizio?



Qual è la tutela?

Chi viene tutelato? ma soprattutto da cosa?

Anche questo, tra i tanti, è un caso molto discusso e che non va sostanzialmente incontro a nessuno.

Eppure le regole ci sono, la privacy è normata, il GDPR ha tre anni e mezzo...

C'è una confusione tale su questo tema, che poi diventa estremamente tecnologico per cui ci sono alcuni che si comportano in modo spregiudicato e altri che sono talmente timorosi da non memorizzare nemmeno i dati necessari per gestire le pratiche, come ricordare l'indirizzo di fatturazione di un cliente online al secondo riacquisto!