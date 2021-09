Attenzione ai cattivi profeti

La progressiva perdita di leadership americana, culminata con l'ignobile fuga notturna da Kabul, lascia in eredità ai partner europei uno scenario in cui Turchia, Siria, Iran e Russa in composizione fluida si frappongono come argine o come minaccia per la tenuta stessa del nostro continente.

L'Autore, conoscitore della storia degli ultimi 40 anni, tratteggia con dovizia di richiami e citazioni l'evoluzione delle relazioni entro e fuori i confini di quelli che fino a poco tempo fa erano additati Stati canaglia.

In questo scenario Israele si pone come unico baluardo su cui fare affidamento per contrastare una minaccia sempre più reale, forte della crescente collaborazione con alcuni Stati Arabi.

Senza dimenticare la strategia costante di penetrazione della Cina, forte delle ricadute economiche che il suo ambizioso progetto Via della seta porta con sé.