MICAM (Milano 19-21 settembre) ritorna in presenza

Siro Badon (Assocalzaturifici): abbiamo lavorato senza sosta per fornire tutti gli strumenti per rilanciare le occasioni di business, le contrattazioni di ordini, sostenendo le imprese italiane nella penetrazione dei mercati internazionali

Cresce l'attesa dei buyer per MICAM, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader del settore calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021 a Fiera Milano Rho.

La manifestazione torna in presenza con una nuova formula che concentra in tre giorni, invece di quattro, la visita negli stand, per scoprire in anteprima le collezioni primavera-estate 2022 e i trend del settore. Si attende, grazie all'avanzamento del piano vaccinale, una importante presenza di operatori italiani ed internazionali che potranno in tutta sicurezza, grazie ai protocolli sanitari attivati con Fiera Milano, partecipare alla rassegna, guardando e toccando con mano le novità di prodotto presentate dai migliori brand di tutto il mondo.