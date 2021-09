Il 4-5 ottobre la quattordicesima edizione di Forum Banca

Un momento a porte chiuse, disponibile anche in digitale a un'audience selezionata, dedicato al confronto sulle strategie e sui trend in atto nel settore.

Rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, CEO e Direttori Generali di istituti finanziari dei principali gruppi operanti nel mercato italiano, guru Internazionali ed esperti di TechFinance insieme per delineare il ruolo dell'industria bancaria: come le banche possono essere stabilizzatori economici durante e post pandemia?



Ampio spazio sarà dedicato alla Digitalizzazione Sostenibile, cioè al ruolo delle tecnologie nell'era post-covid e le nuove competenze nel settore bancario europeo.

Il 5 ottobre si svolgerà la Main Conference all'NH Milano Congress Centre che prenderà il via con la Sessione Plenaria che tratterà di "New Trend: inversione di tendenza per la Banca?"

I confronti verteranno sulle seguenti tematiche: servizi sul territorio e personalizzazione; Microbanking e Microcredito: nuove esigenze post-crisi, sviluppo prodotti, sfide interne ed esterne alla banca; sicurezza a lungo termine, "distanziamento sociale" ed impatto sulla "forma" e sui processi della banca; super spinta tecnologica e nuovo umanesimo: quale equilibrio?

Numerosi i focus tematici protagonisti della quattordicesima edizione:

- Digital Customer Engagement & Personalizzazione dell'esperienza: The Next Frontier;



- Operations: obiettivo controllo costi e riduzione inefficienze;

- Technology: i nuovi driver degli investimenti tech in banca oggi;

- Risk Management: ripensare le architetture e l'organizzazione di governo del rischio in una situazione di instabilità;

- Cybersec & Digital Identity: cosa è cambiato nei rischi informatici a seguito degli impatti della pandemia e su cosa si basa oggi l'analisi dei rischi;

- Servizi di investimento: vita, risparmio e previdenza.

Come rispondere alla nuova domanda di sicurezza ed efficienza dell'investimento;

- Fintech: the Year of Connected Customer!

Forum Banca 2021 vedrà la partecipazione di importanti manager donne del mondo bancario, come Paola Papanicolaou, Executive Director - Group Head of Innovation Intesa Sanpaolo, Claudia Vassena, Head of Bubbybank - Unicredit, Claudia Schininà, Corporate Social Responsibility Officer BNL Gruppo BNP Paribas, Céu Pereira, Team Leader Retail Payments European Commission, Marie Johansson, Country Manager Italy Tink, per citarne alcune.

FinTech Smart Experience

Sempre il 5 ottobre si svolgerà il FinTech Smart Experience, un'opportunità di confronto con le FinTech più innovative del mercato che ad oggi rappresentano il vero abilitatore tecnologico per rispondere alle esigenze del cliente finale.



L'emergenza sanitaria ha, infatti, accelerato i processi di digitalizzazione e personalizzazione che erano già in atto e che ora si stanno consolidando nel cosiddetto New Normal.

Alla semplificazione dei processi è necessario affiancare la personalizzazione dell'offerta che, oggi più che mai, deve essere non standardizzata e a portata di un click.

I clienti consum-autori diventano parte attiva del processo di erogazione: sanno quali sono i prodotti e i servizi di cui necessitano ancora prima di richiederli.

Come conseguenza, sul mercato si sta affermando un'impellente proattività.

Il tema focus dell'agenda del Fintech Smart Experience sarà "New FinTech eco-system: expanding the bridge between consumer and financial institutions".

Dal profilo internazionale, si è affermato come Business Ecosystem del settore: il nuovo assetto di rapporti tra FinTech e Forum Banca ha ridisegnato il panorama finanziario, spingendo a una maggiore collaborazione tra gli istituti di credito e le nuove realtà innovative.



La Sessione tematica dedicata, in programma il pomeriggio del 5 ottobre, vedrà un confronto vivace tra banche, aziende IT/Tech e rappresentanti di FinTech di rilievo.

Non mancheranno analisi live dei massimi esperi del settore, come Fabrizio Villani (co-Founder and Head of Growth Fintastico.com), Alessandro Negri della Torre (Founder LX20 Law Firm), Riccardo Pasotti (Senior Advisor Supernovae Labs), e Angelo D'Alessandro (Founder & CEO BELLA Loves me).

I temi più rilevanti che saranno trattati nel dibattito sono:

- Payments evolution - impact of de-materialization following the CoVid movement restrictions.

Solutions, technologies, market trends

Con il lockdown i consumers hanno fatto ricorso a metodi di pagamento sempre più contactless, senza carta e senza contanti.

Questo ha dato un ulteriore impulso ai pagamenti in tempo reale attraverso nuovi canali, andando a ridisegnare il rapporto tra Banche e Assicurazioni con i propri clienti e ricollocandolo in uno scenario di ridotti touchpoint fisici.



- New Digital Customer engagement: how to reduce the distance between the customer and the bank and personalize the customer experience.

Con un target sempre più profilato e raggiungibile in digitale, i nuovi canali diventano i mezzi più naturali con cui instaurare un rapporto con i clienti e aiutarli durante tutta l'esperienza.

Stabilire e mantenere fiducia sono due key words all'interno della customer-centricity.

- Banking as a Service & Embedded Finance - How will Fintech innovation help financial institutions to fully figure out how their Open Banking setups will look in terms of technology, products, branding, and tech.

Le banche stanno aprendo le proprie infrastrutture IT, ma devono cercare di collaborare attivamente per avere successo e trarre vantaggio da un'enorme massa di dati comportamentali dei consumatori.

- Il marketing finanziario alla sfida cookieless. Con l'annuncio di Google si apre una nuova sfida per il marketing delle aziende.



Infatti, entro il 2022 tutti i cookie di terze parti saranno eliminati dal browser Chrome.

Come cambierà il modo di fare advertising?

- New regulations and recommendations: focus sulla nuova normativa europea sul crowfunding e aggiornamenti dalla Sandbox italiana.

In uno scenario di mercato sempre più resiliente è utile riflettere sull'attuale status della regolamentazione bancaria e finanziaria in Italia.

Quali sono gli aggiornamenti relativi alla disciplina del crowdfunding? E quali sono gli sviluppi della Sandbox italiana? Quali nuove normative verranno introdotte per regolamentare ulteriormente il rapido sviluppo del FinTech, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza?

In occasione del FinTech Smart Experience, il partecipante avrà l'opportunità di entrare in contatto con FinTech founder, investitori, imprenditori, CEO, CCO, Risk Manager, Data Security Officer, Innovation Manager, Responsabili Partnership di istituti finanziari e tutti coloro che sono interessati al mondo FinTech.



Per informazioni e aggiornamenti sul programma: https://www.forumbanca.com