I fund manager della recessione producono rendimenti maggiori degli altri nei periodi di crisi economica

Secondo un nuovo studio della Business School di Londra, i gestori di fondi mostrerebbero, nell'intero corso della propria carriera, tratti decisionali e di performance in linea con quelle che erano le condizioni del mercato ai loro esordi

Un nuovo studio a cui ha partecipato la Business School (ex-Cass), mostra come per i fund manager siano decisive le condizioni economiche presenti all'inizio della loro carriera. Infatti queste avrebbero un impatto a lungo termine sui risultati e sul processo decisionale nell'intero arco della loro carriera, con i "manager della recessione" più performanti in periodo di crisi rispetto ai colleghi esordienti in periodi economici più floridi.

In "Recession managers and mutual fund performance", Meziane Lasfer, professore di finanza alla Business School (ex-Cass), ha esaminato con i colleghi dell'Università di Leeds, dell'Università di Southampton e dell'Università di Shanghai, il rapporto tra le caratteristiche dei fondi negli Stati Uniti e i profili dei fund manager, per determinare perché esistano discrepanze nei comportamenti e nei livelli di performance nel settore.