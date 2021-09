Covid, tapering o restrizioni in Cina: cosa preoccupa di piÃ¹ i mercati globali?

I contagi sono aumentati in tutto il mondo a causa della diffusione della variante delta: fino ad ora le ospedalizzazioni sono rimaste contenute, ma le terremo sotto controllo perché sono comunque in aumento, in particolare negli Stati Uniti dove ci stiamo avvicinando a 100.000 ospedalizzazioni a settimana, un livello che non si registrava da gennaio.

Non ci aspettiamo che questo porti ad ulteriori misure restrittive, poiché la percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale continua ad aumentare e sembrano essere più resistenti alla malattia.



La revisione della regolamentazione cinese continua a fare notizia e a pesare sui mercati, specialmente i listini asiatici o i settori più sensibili a Pechino come per esempio i titoli del settore lusso.

Se all'inizio ha riguardato Alibaba e Jack Ma, ora si estende ad antitrust, produttività, controllo dei dati, disuguaglianza e istruzione.

È ancora troppo presto per valutarne la portata, ma è probabile che il giro di vite normativo in Cina abbia ancora spazio per progredire.

Tuttavia, le valutazioni si sono ristrette, creando interessanti entry point.

Esty Dwek, Head of Global Market Strategy, Natixis Investment Managers Solution