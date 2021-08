PlayStation sponsor della Champions League anche per il triennio 2021-24

Per l'Uefa, la notizia significa che sette delle otto posizioni di sponsorizzazione globale della Champions League disponibili per il ciclo 2021-24 sono state occupate.

Il marchio di birra Heineken, la società di bevande analcoliche PepsiCo, Gazprom e la società di pagamenti Mastercard hanno tutti rinnovato gli accordi, mentre lo specialista di logistica FedEx ha compiuto un salto di qualità dal suo ruolo di sponsor dell'Europa League, mentre la società di consegne da asporto Just Eat è entrata a far parte del portafoglio.



Il processo di vendita è gestito per conto dell'Uefa dall'agenzia Team Marketing.

Prima dell'inizio della pandemia di COVID-19, il marchio cinese di smartphone Oppo ha ricevuto un'offerta per accettare uno degli otto pacchetti di sponsorizzazione globale della Champions League, come riportato esclusivamente da SportBusiness.

Finora però non è stato annunciato alcun accordo.

L'Uefa sta inoltre lanciando pacchetti di sponsorizzazione regionali della Champions League in Cina e nel mercato statunitense per il ciclo 2021-24.

È stato creato un nuovo livello con le offerte regionali nei due mercati globali più importanti, nonché in una serie di territori circostanti in Asia, compresi Hong Kong, Macao, Taiwan, Singapore e Thailandia.