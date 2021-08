Puntare tutto sul lavoro

Lavoro che parte, chiosa attentamente l'autore, da una migliore preparazione, centrata su conoscenze necessarie per essere in grado di capire non solo le linee evolutive del nuovo lavoro ma, soprattutto, di poter cogliere una delle opportunità che oggi non si conoscono ma che tra 10-15 anni saranno protagoniste sul lavoro.

Una competenza, quindi, che deve essere elargita dal mondo della scuola e dell'università, anteponendo lo sguardo sul mondo del lavoro che cambia e rigide e superate logiche di posizione.



Occorro, inoltre, politiche attive del lavoro, che rilancino il concetto stesso di talenti e di meritocrazia, non più connotate di negatività, ma come espressione necessaria di un mondo sempre più competitivo ove a tutti spetta una chance da giocarsi per emergere.

Come scrive l'autore, abbiamo sempre più bisogno di un lavoro che consenta "un riscatto, che liberi la creatività, la partecipazione e la solidarietà, rendendo il lavoro presidio di dignità come precondizione per far fiorire la persona".

In questa nuova concezione del lavoro, e quindi della relazione che deve sussistere tra impresa e propria risorsa interna, è forte l'influenza e lo sguardo per quanto il Pontefice va da tempo dicendo sull'importanza del lavoro, come pre-requisito per un'effettiva dignità e integrazione.

Insomma, un percorso lungo, irrinunciabile che da qualche parte deve essere pur affrontato.



Il testo in esame offre uno spunto da cui partire.

Titolo: Il lavoro che ci salverà.

Cura, innovazione e riscatto: una visione prospettica

Autore: Marco Bentivogli

Editore: Edizioni San Paolo 2021

Pagine: 256

