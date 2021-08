L'automazione del lavoro provoca strategia e governance - Punto e a capo - @gigibeltrame

In mezzo c'è di tutto, con le soluzioni più concrete o fantasiose.

Questo genere di approccio, comunque, si sta diffondendo anche in altri settori aziendali. Abbiamo visto come il digitale possa supportare le risorse umane a gestire lo smartworking, ma anche la formazione attraverso sistemi predittivi e automatizzati.

Lo stesso sta avvenendo per i CFO, dove gli strumenti di analisi si accordano con la raccolta dei dati in tempo reale, interni o esterni, per pianificare gli investimenti, o la logistica che spesso è già automatizzata ma ha imparato a perfezionarsi.

Si potrebbe quasi sostenere che l'automazione sia l'evoluzione del lavoro, ma in realtà è un lavoro di tuning e di ricerca continua, che corrisponde a una biforcazione delle attività di un'azienda.

Da un lato la strategia e la tattica, attività di pensiero guardando al futuro, e dall'altra chi deve governare i processi, orientati al presente leggendo il passato.



In sostanza, le aziende hanno uno sguardo al futuro e al presente molto differenti, con management che deve riuscire a convivere senza perdersi nello strabismo tra futuro e presente.

I leader dovranno riuscire a far accordare la strategia e la governance per ottenere i migliori risultati e probabilmente una delle skill più importanti non sarà la capacità di ascolto, quanto quella di negoziazione.

Un piccolo cambio di paradigma che per qualche azienda che ha automatizzato molti processi di creazione e di produzione e vendita con la pandemia si sta trovando ad affrontare.

Nel settore della moda, giusto per fare un esempio, ma nel nostro Paese vale anche per la micro meccanica di precisione e per molti altri, il problema sta emergendo, non è più nascosto.

Il board delle aziende si trova a dover affrontare sfide diverse rispetto al passato e i C-level devono adattarsi rapidamente.



Se prima bastavano i numeri in fondo alle righe di bilancio, oggi si deve porre attenzione alle novità, come l'ESG, la reputazione o il benessere dei dipendenti e vengono richieste competenze diverse.

Prima basta saper far collaborare le persone, oggi serve un lavoro di "accordo", come per gli strumenti di un'orchestra.

Un'evoluzione importante, perché non è più la capacità di dirigere un'orchestra quella che è "in ballo", ma la capacità di saper allestire un intero spettacolo motivando e gestendo le complessità.

Nei prossimi anni capiremo se è solo una moda temporanea o una best practice definita.

