Transizione demografica e criteri ESG: il ruolo cruciale dei social bond

L'UNESCO ha dichiarato che l'istruzione è un diritto umano, ma la realtà è diversa: mentre nella maggior parte dei Paesi sviluppati l'obbligo scolastico per i bambini è sancito dalle leggi fondamentali dello Stato, non è così in molti Paesi poveri del mondo.

Di conseguenza, milioni di bambini vengono privati delle loro opportunità, soprattutto le bambine.

Il COVID-19 rafforzerà ulteriormente questa tendenza, perché molti bambini non torneranno probabilmente più a scuola dopo la pandemia.



Forse vi chiederete come possono gli investitori promuovere le misure statali in tema di istruzione? Come gestori di fondi ogni giorno ci troviamo di fronte alla decisione di come investire il capitale messo a disposizione dagli investitori in modo sostenibile e redditizio.

Quando si parla di istruzione, oltre alle società quotate, consideriamo anche l'investimento in banche di sviluppo e Stati.

Ma per ottenere un impatto che possa essere misurato, avremmo bisogno di più social bond in questo contesto.

In altre parole, obbligazioni emesse, per esempio, da istituzioni statali che vengono utilizzate per finanziare concretamente progetti socialmente rilevanti, come la costruzione di strutture educative, corsi di studio o simili.

Sui mercati dei capitali ogni giorno vengono investiti miliardi.

Affinché questi soldi vengano utilizzati in modo corretto servono strumenti affidabili.



Con i social bond si potrebbe fare molto in questo senso.

Dieter Aigner, Amministratore Delegato e responsabile Fund Management e Sostenibilità di Raiffeisen Capital Management