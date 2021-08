Aumenta la responsabilitÃ  sociale tra le grandi aziende globali

Di conseguenza, "persone e comunità" è risultata essere la categoria più popolare dei valori aziendali nel 2021, superando "etica e integrità" che lo scorso anno deteneva il primo posto.

Secondo Angus Maitland, presidente di /amo (nella foto), "ci lasciamo alle spalle un anno assai turbolento, che è stato colpito dalla prima pandemia globale dopo più di un secolo e che ha richiesto delle qualità di leadership aziendale molto diverse.

Sebbene non ci siano stati cambiamenti sismici nei nostri risultati quest'anno, la tendenza verso un miglioramento del comportamento aziendale continua, con integrità, rispetto, responsabilità e sostenibilità che rappresentano quattro dei primi cinque valori individuali citati dalle aziende esaminate nel nostro sondaggio.



L'innovazione, come valore aziendale centrale, resta al secondo posto.

Ciò non dovrebbe sorprendere: poiché le aziende si sforzano di affrontare l'ampia gamma di sfide degli stakeholder che devono affrontare, il pensiero innovativo sarà sicuramente la chiave per la sopravvivenza e la prosperità aziendale.

Il nostro rapporto può anche essere visto come fonte di un certo ottimismo per il futuro.

I valori aziendali sono l'indicazione più chiara di come le aziende desiderano essere percepite dai loro stakeholder, specialmente in un momento in cui tali stakeholder stanno diventando sempre più articolati nelle loro esigenze di business, abilitati dai social media in quella che è stata definita una ?post-truth fake news society'.

Tuttavia, la percezione è solo una parte della storia.

La comunicazione dei valori aziendali è fondamentale nel processo di costruzione di percezioni positive tra gli stakeholder; ma queste percezioni non saranno mantenute se non chiaramente dimostrate dal comportamento aziendale".

In tempi di incertezza, l'integrità rimane il valore più importante

Se si considerano i valori elencati nel report, si apprende che la parola citata più frequentemente dalle aziende è stata "integrità", seguita da "innovazione" e "rispetto": una classifica che rimane invariata negli anni.



Il quarto valore più diffuso è la "responsabilità", che è stato citato più volte nel corso di quest'anno, mentre l'uso della parola "sostenibilità" è sceso quasi del 5%.

Caterina Tonini, CEO di Havas Pr Milan (nella foto) ha commentato i dati emersi dal report dichiarando che in Havas PR: "da anni ci occupiamo di reputazione, sviluppando progetti integrati di comunicazione, capaci di proteggere e aumentare il valore delle aziende.

Questa ricerca e i risultati emersi anche in Italia dimostrano che oggi i valori e la purpose delle imprese guidano lo sviluppo delle stesse sul territorio e della comunità".