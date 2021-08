SostenibilitÃ : quali sono le professioni piÃ¹ richieste della Blue e Green Economy

Nel 2018 c'erano 3 milioni e 100mila circa in questo settore, con un tasso di crescita del 20% in meno di 2 anni.

Oggi, i lavoratori verdi rappresentano il 15% degli occupati complessivi.

La domanda di green jobs è in costante forte crescita: 520.000 risorse solo nel 2019.

"I green jobs in Italia - aggiunge Boati - sono caratterizzati da un elevato livello dei titoli di studio richiesti: in un caso su tre (35,2%) si richiede un livello d'istruzione universitario.



Dai professionisti verdi le imprese si aspettano non solo formazione più elevata, ma anche un'esperienza specifica in quell'ambito.

Resta sempre molto complesso il processo di reperimento e di on-boarding di queste figure per circa il 40% delle aziende che lamentano difficoltà ad identificare ed assumere profilo giusto".

Le retribuzioni per questi professionisti sono molto interessanti: si collocano tra i 40.000 e i 60.000 euro. Nella maggior parte dei casi operano all'interno di contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, in Italia e all'estero.

La ricerca di questi profili è particolarmente concentrata nelle regioni del centro-nord Italia, in particolare Lombardia ed Emilia-Romagna.

Gli 8 profili Blue & Green ad oggi più ricercati

- Bio architetto;

- Informatico ambientale;

- Mobility manager;

- E.G.E (esperto gestione energia);



- Installatore di reti elettriche a migliore efficienza;

- Installatore di impianti di condizionamento a basso impatto ambientale;

- Avvocato Green;

- Contabile Green.