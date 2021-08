Come affrontare il divario di fiducia tra management e dipendenti

Per questo è importante, come prima cosa, affrontare la mancanza di fiducia nell'organizzazione.

- Comunicare l'impegno in modo trasparente.

Può sembrare scontato, ma raccontare ai dipendenti che cosa l'azienda sta facendo per sviluppare le competenze è un buon modo per iniziare.

Dirigenti, talent leader o manager di prima linea possono mostrare le iniziative dell'azienda per migliorare ed evidenziare eventuali criticità.

- Mostrare empatia e dare l'esempio.



Nel 2020, aspetti come la sicurezza psicologica e l'accesso alle risorse sono stati in cima alle preoccupazioni dei dipendenti.

Con l'incremento della formazione online nel secondo trimestre dello scorso anno, chi si occupava dello sviluppo delle competenze ha dovuto dimostrare impegno ed empatia per le nuove sfide che le persone dovevano affrontare.

Ascoltare e valutare l'esperienza delle persone rappresenta un grande passo avanti per tutti i leader che devono gestire lo stress associato al cambiamento.

- Sostenere l'impegno nello sviluppo di competenze con una pianificazione adeguata.

Creare piani di sviluppo personalizzati per i dipendenti o un elenco di priorità di formazione a breve termine è sicuramente un buon inizio.

Fondamentale è che ogni iniziativa sia allineata alla strategia aziendale e si inserisca nel contesto attuale.

Integrare lo sviluppo nel flusso di lavoro

Un'altra azione efficace per colmare il vuoto di fiducia è integrare la formazione nelle attività lavorative delle persone.



- Integrare la formazione negli ambienti di lavoro. Microsoft Teams, Office 365 sono alcuni degli ambienti in cui le persone lavorano.

Integrare l'apprendimento nel flusso di lavoro consente di dare consigli di formazione nel momento del bisogno.

L'84% dei leader pensa che integrare la formazione in queste piattaforme sia importante; tuttavia, ciò non è ancora diventato realtà per molte organizzazioni.

- Formazione mirata in base al ruolo.

Ruoli diversi hanno esigenze diverse; pertanto, è fondamentale integrare la formazione nelle varie tipologie di mansioni.

Ciò significa anche che le tecnologie devono proporre contenuti rilevanti nel momento in cui servono, affinché l'apprendimento diventi parte integrante del lavoro quotidiano.

- Personalizzare, personalizzare, personalizzare.

La personalizzazione è fondamentale per la formazione dei dipendenti.



La proposta di formazione sarà più efficace e coinvolgente se offre opportunità di sviluppo basate sugli interessi e sulle preferenze dei dipendenti.

Aiutare i manager a diventare bravi coach

I manager sono le figure chiave per guidare l'attività dei dipendenti, è quindi importante ricorrere a loro per moltiplicare l'efficacia della formazione.

- Aiutare i manager a interagire con i dipendenti.

L'efficacia dei colloqui fra i manager e i rispettivi team inizia dalle giuste domande e dalla curiosità di conoscere le attività in corso e gli obiettivi.

Per esempio, chiedere ai membri del team quali aspetti del loro lavoro siano i più interessanti e appaganti e quali i più problematici può aiutare a instaurare un dialogo proficuo fra le parti.

- Fornire ai manager i giusti strumenti e dati.

I manager devono poter disporre delle informazioni necessarie per capire gli interessi, le aspirazioni personali e professionali e lo stato emotivo dei loro team.



Queste informazioni sono vitali per definire percorsi di carriera personalizzati, così come per individuare le competenze disponibili all'interno dell'organizzazione e le prospettive di crescita per il futuro.

Senza questi dati, la capacità di raccomandare lo sviluppo di competenze complementari sarà limitata dal tempo e dalle capacità di ciascun manager.

- Trasformare i manager in coach.

Con gli strumenti e i dati giusti, i manager diventano veri e propri coach in grado di aiutare i dipendenti a esplorare le opportunità di carriera.

Individuando le competenze necessarie per un nuovo ruolo e agendo di conseguenza con interventi mirati, come la proposta di contenuti di formazione, l'assegnazione di nuovi incarichi e l'indicazione di mentori, i colloqui con i team andranno ben oltre la semplice valutazione.

Secondo Fabio Todaro, Senior Regional Sales Director per l'Italia di Cornerstone OnDemand, "in Cornerstone crediamo che il modo migliore per affrontare quello che ci attende sia cogliere l'opportunità di formare persone e organizzazioni più forti, più adattabili e più resilienti.



La mancanza di fiducia dei dipendenti è direttamente riconducibile all'accelerazione dei cambiamenti sul luogo di lavoro, dettata sia da eventi improvvisi sul breve termine sia da sviluppi a lungo termine che alimentano le preoccupazioni sulla carenza di competenze.

Gli eventi che hanno preceduto il 2020 hanno favorito l'incertezza dei dipendenti sul futuro delle loro competenze e del loro ruolo".