Binter: colleghiamo le Canarie all'Europa

La nostra compagnia punta su un servizio di qualità di base per tutte le tariffe e le destinazioni. I passeggeri che volano con Binter sanno che godranno del comfort e della comodità senza sorprese.

Per esempio, i passeggeri di queste nuove rotte verso l'Italia e la Francia possono godere dei vantaggi differenziali del nostro prodotto, con un servizio a bordo di alta gamma, con molte prestazioni per tutti i passeggeri, compreso un aperitivo gourmet durante il viaggio e, inoltre, la maggior parte delle nostre tariffe include il bagaglio.

Offriamo anche il vantaggio di poter viaggiare, allo stesso prezzo, da o verso una qualsiasi delle Isole Canarie, con la possibilità di fare il salto interinsulare a costo zero nel caso di voli in coincidenza, approfittando dei 170 voli giornalieri tra le isole che effettua la compagnia aerea.

Come vi posizionate sul mercato rispetto alla concorrenza?

Siamo una compagnia il cui obiettivo principale è migliorare la connettività con le isole Canarie e tra le isole dell'arcipelago, e ci distinguiamo per il nostro servizio ai passeggeri.



A questo proposito, abbiamo ricevuto di recente il riconoscimento come la Migliore Compagnia Aerea in Spagna in occasione dei Travellers' Choice Awards 2020 di TripAdvisor, il più grande sito web di viaggi del mondo.

Questi premi identificano le aziende preferite dai viaggiatori di tutto il mondo basandosi sulle opinioni e le recensioni che questi pubblicano sul web e in cui Binter è stata riconosciuta per tre anni consecutivi.

Inoltre, attualmente abbiamo una flotta giovane e moderna. Di fatto, siamo stati menzionati per il costante rinnovamento della nostra flotta dal fornitore svizzero di servizi di intelligence alle compagnie aeree Ch-Aviation.

Binter è stata la prima compagnia aerea ad operare in Europa con il nuovo modello di Embraer, l'E195-E2, con il quale opera le nuove rotte con l'Italia.

È il jet a corridoio singolo più silenzioso, pulito ed efficiente della sua classe, con una configurazione espressamente richiesta da Binter di 132 posti invece di 146, che permette più spazio tra le file e la comodità di non avere un sedile centrale.



Inoltre, è un aereo che si distingue per la sua ecologia, poiché inquina meno, grazie al risparmio di carburante e alle ridotte emissioni di CO2.

I cinque nuovi aerei Embraer, di cui speriamo i passeggeri italiani possano godere, hanno in media meno di 1 anno (0,83) di età.

Se consideriamo anche gli ATR 72 con i quali la compagnia opera nelle Isole Canarie, si arriva ad un totale di 27 aerei tra i due modelli, gli aerei di Binter hanno un'età media di 4,8 anni.

Il rinnovo costante della flotta rientra in una strategia di sostenibilità che stiamo attuando da alcuni anni in tutte le aree dell'azienda.

Oltre a questo, per esempio, negli ultimi anni abbiamo promosso l'uso dell'applicazione mobile di Binter per l'espletamento delle formalità, che consente un notevole risparmio di carta e, nel 2019, abbiamo introdotto nel nostro servizio a bordo materiali di consumo ecologici come bicchieri di cartone compostabili al 100% e tovaglioli di carta riciclata, che hanno consentito il risparmio di più di tre milioni di bicchieri di plastica all'anno.

Qual è il vostro piano per il futuro come azienda?

Binter ha fatto una grande scommessa per aprire nuovi collegamenti diretti con destinazioni che fino ad ora non erano collegate alle Canarie, come nel caso di questi cinque nuovi collegamenti con l'Italia e la Francia, per poter agevolare gli spostamenti da e per le isole.



Indubbiamente, questo salto internazionale è una grande sfida per Binter in un contesto molto complesso, a causa della COVID-19, ma vogliamo continuare a puntare sulla connettività.

Tutte le rotte che abbiamo avviato a luglio avranno un carattere regolare, e saranno disponibili tutto l'anno.

Ora ci stiamo concentrando sul consolidamento di queste nuove connessioni per far conoscere Binter e la destinazione delle Isole Canarie.

In una seconda fase probabilmente cercheremo di collegare le nostre rotte con le destinazioni verso cui voliamo in Africa e, in ogni caso, siamo sempre interessati ad esplorare nuove possibili rotte in Europa.

Focus sul mercato italiano: ci potete raccontare qualcosa sui risultati attuali e sulle previsioni per il futuro in tale mercato?

È un po' presto per fare delle valutazioni, visto che non è trascorso nemmeno un mese dall'inaugurazione di queste rotte.



In termini generali siamo soddisfatti della buona accoglienza che stanno avendo le rotte nei diversi mercati, ma siamo consapevoli che questa è una corsa a lungo termine e dobbiamo aspettare e vedere come si evolve.