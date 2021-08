La variante Delta frena la ripresa globale

Ci sono dunque diverse buone ragioni per credere che continueremo su questa strada.

Un'evoluzione importante nella gestione della pandemia è che si inizia ad adattare le restrizioni in base a chi è vaccinato o meno.

Ciò ha alimentato spinose problematiche legali e politiche; dando maggiore libertà di contatto a chi ha completato il ciclo di vaccinazione si potrebbero però ritirare numerosi divieti nei settori dei servizi che sono stati colpiti duramente dalla pandemia.

Francia e Italia hanno intrapreso questo percorso.



Un effetto positivo di tale approccio è che molte persone che finora esitavano a vaccinarsi ora sono incentivate a farlo, e questo potrebbe accelerare il raggiungimento dell'immunità collettiva.

Sarà comunque impossibile evitare tutti gli effetti negativi sulla traiettoria di crescita.

Al di là delle decisioni del governo, l'impatto di una nuova ondata sull'attività dipenderà dal comportamento della popolazione.

Molte persone, comprese quelle già vaccinate, cercheranno comunque di evitare alcune attività sociali per precauzione.

Sul fronte dell'offerta continueranno probabilmente a verificarsi problemi e interruzioni, se i sistemi di tracciamento costringeranno molti lavoratori a isolarsi (le ripercussioni sono già evidenti in alcuni settori chiave nel Regno Unito, tra cui negozi e trasporti).

A prescindere dalle industrie locali, le rinnovate preoccupazioni per il Covid ad Occidente dovrebbero ricordarci che in molti Paesi il ritmo delle vaccinazioni è ancora troppo lento per poter impedire nuove ondate.



Questo vale per esempio in molti Paesi in via di sviluppo, ma anche alcuni Paesi avanzati, come Giappone e Australia, si trovano in una situazione analoga.

Ciò ostacolerà il ritorno alla normalità per l'economia mondiale e gli scambi commerciali.

Banche Centrali: ritiro degli stimoli posticipato a causa della variante Delta

La diffusione della variante Delta del virus spiega la prudenza delle banche centrali.

I segnali accomodanti della Federal Reserve, sempre più sotto pressione per l'eccezionale rialzo dell'inflazione negli ultimi mesi, sono indubbiamente giustificati.

Le problematiche sul fronte dell'offerta potrebbero continuare a far salire i prezzi in alcuni settori, ma il mercato sembra aver assorbito la natura idiosincratica di questi shock.

Sembra ormai ampiamente condivisa l'idea che l'inflazione, nel corso del 2021/2022, salirà per poi ridiscendere ancora.



La Banca centrale europea passerà probabilmente da un approccio basato sulle variazioni delle stime e delle previsioni a un approccio basato sui risultati, con l'osservazione dell'effettiva e persistente accelerazione dell'inflazione core prima di prendere qualsiasi decisione di normalizzazione della politica monetaria.

Anche se potremo ancora contare sul sostegno monetario, quando si procederà col ritiro degli stimoli (posticipato a causa della variante Delta), trovare il giusto equilibrio nella politica fiscale potrebbe essere un esercizio più complesso.

Con la riapertura dell'economia a partire dalla primavera, i governi erano pronti a ritirare alcuni dei piani di emergenza che avevano integrato il reddito delle famiglie e le finanze delle imprese nei settori più colpiti.

In un contesto in cui alcune restrizioni restano in vigore, ma senza il lockdown totale, i governi potrebbero esitare a mantenere ancora a lungo i piani di aiuto.



Anche da questo punto di vista, aspettiamo i risultati dell'esperimento nel Regno Unito (in questo momento è infatti previsto il graduale ritiro delle forme di cassa integrazione introdotte durante la pandemia, simili ai sussidi in Francia e Germania).

Gilles Moëc, Head of Research di Axa IM