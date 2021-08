La nuova sicurezza finanziaria degli italiani tra risparmi, fintech e spese normali

Lo studio coinvolge, infatti, 19 mercati differenti, raggiungendo 15.592 rispondenti online di cui 1.094 italiani.

"I risultati della survey confermano che la pandemia ha segnato profondamente gli italiani anche sul piano finanziario personale.

Se l'attenzione e la cura per la gestione del budget restano alte, fortunatamente il livello di preoccupazione per il futuro registra un leggero calo rispetto ad un anno fa", ha dichiarato Gian Marco Saleri, Marketing Director Italia di Toluna (nella foto).

"La fotografia scattata dalla nostra ricerca evidenzia però anche un dato molto interessante per i player del settore, e cioè un nuovo approccio dei consumatori al mondo digitale.

Una tendenza che risulta in crescita è infatti la volontà di utilizzare direttamente i servizi online dei propri partner finanziari limitando quell'atteggiamento di diffidenza che fino ad oggi ha caratterizzato un settore così privato e delicato come il finance".