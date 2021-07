In arrivo una nuova ondata di crediti deteriorati. Le banche dovranno continuare con il deleveraging

Il mutato contesto regolamentare (in primis, il calendar provisioning) e le caratteristiche degli inflow di NPE attesi che saranno principalmente UtP non permetteranno alle banche di comportarsi come durante la precedente crisi, cumulando i crediti deteriorati sui libri per anni e dismettendoli con strumenti quali le GACS.

Masenza ha aggiunto: "le banche dovranno agire con prontezza per recuperare o riportare in bonis i crediti deteriorati.

In tale contesto, investitori con appetito nel fornire nuova finanza potranno trovare nuove opportunità.

Investitori e operatori specializzati in distressed credit e in generale in operazioni di restructuring/turnaround si stanno già muovendo in questa direzione, con l'ambizione di aiutare imprese solide da un punto di vista industriale che stanno attraversando situazioni di distress finanziario.

Nel valutare gli effetti della pandemia bisogna considerare che le sofferenze sono solo una parte del fenomeno e che la maggior parte delle posizioni oggetto di attenzione si riferiscono ad aziende sane.



Banche, servicer, investitori si devono alleare per riuscire a distinguere rapidamente le posizioni che hanno la possibilità di superare la fase di difficoltà.

Nei prossimi mesi sarà fondamentale sostenere e accompagnare tutte le famiglie e aziende che hanno la possibilità di tornare in bonis".

Gabriele Guggiola, Regulatory Deals Leader di PwC Italia, in merito alle sfide che banche e debt servicer dovranno affrontare nei prossimi anni, sottolinea: "la nuova sfida nella gestione del credito per le banche non dipenderà solo dai flussi di NPE che si verificheranno nei prossimi 24-30 mesi.

Moratorie, crediti in Stage 2 e crediti con la garanzia pubblica richiederanno un approccio di credit management ?su misura', vi sarà la necessità di trovare soluzioni completamente nuove.

L''industria del debt servicing avrà una doppia sfida: da un lato, dovrà continuare a focalizzarsi sulla gestione di uno stock cumulato di NPE tra i maggiori in Europa di oltre 350mld di euro; dall'altro dovrà trovare soluzioni innovative e vincenti per aiutare il settore bancario a gestire i nuovi flussi sia performing che non-performing che richiederanno un approccio più sofisticato rispetto al passato".



In conclusione, la pandemia COVID-19 avrà in ogni caso un impatto importante, anche se ancora non perfettamente definibile in maniera puntuale, sul mercato del credit management. Ci si aspetta che l'Industria degli NPE sarà protagonista nella gestione dei nuovi flussi spostando il focus sempre più dalle sofferenze verso UtP e crediti in bonis "ad alto rischio" con l'ambizione di supportare, laddove possibile, il tessuto economico e sociale del Paese.