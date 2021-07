Locazioni: nel I semestre ripresa del take up per gli uffici e assorbimento record per la logistica

Recupero anche per Roma, con un volume di take up pari a 40.100 mq, in crescita del 39,4% rispetto al primo trimestre.

In totale, i primi sei mesi dell'anno hanno visto un assorbimento di quasi 69.000 mq: un aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2020.Cresce anche il numero di transazioni registrate rispetto al trimestre precedente e su base annua.

Anche in questo caso, a dominare sono gli spazi di grado A.

Oltre la metà delle operazioni ha interessato i sottomercati Centro e EUR, che mantengono un prime rent stabile, pari a 450 euro/mq/anno.



In generale, le prospettive sono quelle di una ripresa graduale del take up su entrambe le piazze nella seconda metà dell'anno, con ritorno progressivo della domanda al migliorare delle condizioni epidemiologiche e nuova spinta alla crescita dei canoni.

Logistica

Nuovo record per l'asset class logistica che, con i 575.000 mq assorbiti nel secondo trimestre, raggiunge un volume totale da inizio anno pari a 1,2 milioni, il valore più alto di sempre e in crescita del 40% rispetto al primo semestre 2020.

A guidare la domanda sono gli operatori e-commerce e retail omnicanale, responsabili del 56% dell'assorbimento.

Nel primo semestre, i mercati secondari hanno interessato il 31% dell'assorbimento totale, grazie al significativo contributo dei magazzini superiori a 50.000 mq.

Si è inoltre consolidata la domanda di last mile nei mercati primari, raggiungendo quota 28% sul totale delle operazioni.



Le prospettive sono quelle di una crescita importante della domanda di spazi per tutto il 2021 e oltre, con crescente penetrazione nei mercati secondari e ulteriore consolidamento della domanda last mile, soprattutto nei mercati primari.

Le buone performance di assorbimento degli sviluppi speculativi mostrano una forte attrattività del segmento, per il quale i prossimi mesi rappresenteranno una prova di maturità.

Stabile il prime rent, a 57 euro/mq/anno.

Gli ottimi volumi di takeup mantengono la vacancy ai minimi storici, con valori tra i più bassi in Europa.

Retail

La sospensione delle restrizioni legate alla pandemia Covid-19 e l'apertura dei centri commerciali nei fine settimana hanno avuto risultati immediati sulla ripresa dei consumi, con footfall e vendite in recupero, rispettivamente del 9,7% e del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; in relazione allo stesso periodo, il fatturato dei centri commerciali registra un aumento del 27,1%.



Gli highline rent rimangono pressoché invariati rispetto al periodo pre-pandemia, nonostante sia aumentato il vacancy rate sia per i centri commerciali sia per i punti vendita high street: la stabilità è dovuta al ricorso di significativi ma temporanei aumenti degli incentivi ai tenant da parte delle proprietà.

Si riscontra una maggiore attenzione, da parte dei retailer, nei confronti di immobili e location prime a causa di un sentimento di incertezza sul futuro del retail fisico.