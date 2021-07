Le opportunitÃ  d'investimento in Cina

La Cina, infatti, vuole evitare una situazione di sovraindebitamento, che ingolferebbe il motore economico di un Paese in crescita.

Tuttavia, la Repubblica Popolare non brilla agli occhi degli investitori desiderosi di investire nei mercati emergenti.

Anche se vi sono dei buoni presupposti per cui considerare la Cina come un'opportunità d'investimento, prediligiamo altri Paesi.

Infatti, quelli per cui vediamo delle prime opportunità sono il Brasile, il Sudafrica ed il Messico poiché crediamo che le rispettive banche centrali abbiano gestito con efficacia l'emergenza pandemica.



Quindi, prediligiamo una posizione long su titoli azionari brasiliani, messicani e sudafricani appartenenti al settore bancario, e al settore retail (ciclici) considerando che i fondamentali non sono riflessi correttamente nel prezzo di mercato e che non stanno prezzando la riapertura post-pandemica.

Marco Oprandi, Head of Cross Asset Solutions di Cirdan Capital