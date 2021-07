Azionario piÃ¹ interessante dei titoli di stato nella seconda parte dell'anno

Nel complesso, NN IP rimane neutrale sugli asset rischiosi nel suo outlook H2 2021.

Ritiene che l'inflazione statunitense raggiungerà il picco verso la fine di quest'anno e che varie pressioni inflazionistiche appaiano transitorie: molte interruzioni della catena di approvvigionamento dovrebbero esaurirsi nei prossimi mesi; è probabile che l'OPEC accetti di aumentare l'offerta; la domanda repressa è una spinta finita e la scadenza del pacchetto di stimoli USA costringerà i lavoratori a tornare sul mercato del lavoro.

Secondo Marco Willner, Head of Investment Strategy, NN Investment Partners "in un mondo di inflazione transitoria, ci aspetteremmo che la Fed continui a parlare di tapering per ora e che rimandi i rialzi dei tassi al 2023.

In questo contesto, c'è un moderato potenziale di rialzo dei tassi negli Stati Uniti e, in misura minore, in Europa.