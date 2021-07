Le imprese europee alla sfida dell'employee experience

Inoltre, mentre i datori di lavoro si aspettano che la proporzione dei dipendenti che lavorano principalmente da remoto scenda dall'attuale 51% al 21% nel corso dei prossimi tre anni, prevedono che un dipendente su tre (34%) lavorerà in modalità ibrida in ufficio e da remoto, raddoppiando l'attuale proporzione (17%).

"Che sia a causa di iniziative da parte del datore di lavoro, quali riduzioni dello stipendio e licenziamenti, o a causa del lavoro virtuale e di difficoltà personali per alcuni dipendenti, la pandemia ha messo in evidenza delle carenze di molte aziende", ha commentato Edoardo Cesarini, Amministratore Delegato di Willis Towers Watson Italia, che ha aggiunto: "migliorare l'employee experience è quindi diventato un imperativo per le aziende.



Richiederà tempo e porrà delle sfide che molti al momento non sono pronti ad affrontare".

Infatti, quasi nove aziende su dieci (87%) riconoscono che la nuova realtà del mercato del lavoro richiederà un modello ibrido per diversi ruoli lavorativi.

Tuttavia, molte non sono pronte a realizzare ciò.

Solo quattro su dieci partecipanti nell'Europa occidentale (42%) stanno programmando di adattare i percorsi di carriera in risposta ai cambiamenti della modalità in cui il lavoro viene svolto e una percentuale simile (39%) sta ridefinendo i pacchetti di Total Rewards al fine di tener conto di differenti profili professionali.

Oltre la metà delle aziende (57%) dichiara flessibilità riguardo a dove e quando il lavoro viene svolto.

L'uso della digitalizzazione per trasformare l'employee experience in modo radicale sarà fondamentale nel corso dei prossimi tre anni secondo una ampia quota di partecipanti (75%).



E gli ambiti in cui le aziende hanno dichiarato di essere interessate a migliorare l'employee experience, migliorando l'offerta o modificando alcuni elementi dei loro programmi per venire incontro ai bisogni dei loro dipendenti, includono: learning & development (63%); formazione manageriale (61%); inclusion & diversity (61%) e organizzazione flessibile del lavoro (59%).

Secondo Cesarini, "nel guardare al futuro dell'era post-pandemia, sarà critica la capacità delle imprese di porre attenzione all'employee experience.

Per avere successo, devono iniziare a costruire una coraggiosa strategia di miglioramento collegata alla strategia di business e basata su un modello consolidato.

Inoltre, possono passare alla fase realizzativa - adattando programmi e politiche che tengano conto del lavoro flessibile, lavorando sulla equità retributiva, migliorando l'erogazione dei benefit e i programmi per il benessere, supportando i propri dipendenti in un contesto di lavoro più flessibile e agile, adeguando i programmi di Total Rewards per andare incontro ai bisogni di una forza lavoro sempre più diversificata".