Micro-imprese: la ripresa passa per la riduzione dell'eccesso di burocrazia

Nell'agenda delle micro-imprese, inoltre, non mancano le forti aspettative derivanti dagli effetti benefici dell'applicazione dei fondi del Next Gen EU, all'interno del quale considerano prioritari gli investimenti in digitalizzazione e innovazione, seguiti dalla salute e dall'istruzione.

"Non c'è dubbio che l'eccesso di burocrazia sia una delle problematiche strutturali che da tanti anni ormai mettono il freno alla competitività del nostro sistema paese", ha dichiarato Enrico Causero, General Manager BU Cloud Micro & Digital Finance Solutions di TeamSystem. "In questo contesto, la trasformazione digitale può realmente diventare un game changer e ha un enorme potenziale per colmare il gap di produttività e scala, di cui soffre il nostro sistema di imprese.