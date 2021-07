Contro i rischi di inflazione optare per materie prime e oro

Un altro esempio è costituito dall'attuale siccità in Brasile, che sta portando su il prezzo dei generi alimentari.

La maggior parte delle asset class tende a reagire molto più blandamente nei confronti di questo tipo di inflazione, ma i prezzi delle materie prime presentano un nesso diretto con molti shock sull'offerta, grazie a cui possono offrire una copertura migliore contro l'inflazione.

L'oro si comporta in modo molto asimmetrico, tendenzialmente realizza cioè ottime performance quando l'economia si trova in cattive acque (per esempio all'indomani di uno shock economico), ma anche in tempi di solidità economica quando l'inflazione è elevata.



Per contro, non va altrettanto bene quando l'economia è a metà strada fra le due situazioni (in genere nei periodi in cui l'inflazione è solo moderata).

Gli scenari in cui l'inflazione è alta sono positivi per il prezzo dell'oro, indipendentemente dal fatto che il tasso dell'inflazione sia in crescita o in calo.

Dal canto loro, le materie prime tendono ad avvantaggiarsi quando l'inflazione è in aumento ma quest'ultima, dopo aver superato il suo picco, in genere non favorisce la crescita dei loro prezzi.

Pur pensando che l'inflazione si ridurrà un po' nel breve termine, una volta svaniti gli enormi effetti di base provocati dai prezzi energetici bassissimi dell'anno scorso, crediamo che sia ben lontana dall'essere un fenomeno transitorio.

Considerando i dettagli alla base dei dati sull' indice dei prezzi al consumo CPI, sembra anzi che presenti una base ampia.



L'entità della crescita monetaria, combinata con la domanda repressa di molti beni e servizi, sarà una "ricetta" per protrarre l'inflazione, che potrebbe benissimo riprendere a salire anche dopo che ci saremo lasciati alle spalle gli straordinari effetti di base.

Le materie prime diversificate e l'oro costituiranno probabilmente asset fondamentali per proteggere un portafoglio dall'inflazione.

Il portafoglio di ogni investitore ha le proprie caratteristiche e la propria specifica tolleranza al rischio.

Chi si preoccupa per l'alba di una nuova era che determinerà un aumento dei rischi per le monete fiduciarie, sarebbe probabilmente avvantaggiato dal fatto di detenere più oro o addirittura Bitcoin e allontanarsi dai sistemi monetari fiat.

Tuttavia, chi ritiene che le carenze di prodotti chiave (quelli che potrebbero beneficiare della spinta della domanda) siano di importanza cruciale per la crescita economica potrebbe trarre vantaggio da un paniere più ampio di materie prime, ciascuna delle quali reagirebbe in base ai propri fattori unici dipendenti dalla domanda e dall'offerta.



Nitesh Shah Director, Research di WisdomTree