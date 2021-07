Le relazioni virtuose tra 5G e l'Edge computing

Lo standard di trasmissione dati 5G non solo velocizzerà significativamente le reti dei nostri cellulari, ma ci permetterà anche di trasmettere dati a una velocità molto più elevata.

In condizioni ideali, il 5G sarà in grado di trasmettere dati 20 volte più velocemente delle connessioni standard - fornendo la velocità essenziale per la realtà aumentata e le applicazioni di realtà virtuale, per citare solo alcuni esempi.

In queste applicazioni, il tempo di risposta tra il dispositivo e l'elaborazione dell'immagine non dovrebbe essere più di 12-15 millisecondi; un'elaborazione più lenta potrebbe causare all'utente la sensazione di perdita dell'orientamento e di vertigini della realtà virtuale.



La tecnologia 5G non riguarda solo la velocità. La disponibilità e l'affidabilità sono anche componenti critiche delle applicazioni Industry 4.0 del futuro.

Guardando al presente, le comunicazioni ultra-affidabili a bassa latenza (URLLC) e l'edge cloud sono già essenziali per le applicazioni in tempo reale e la comunicazione senza interruzioni con le macchine oltre le reti tradizionali.

A parte i molti altri fattori che entrano in gioco nella progettazione della rete 5G, la vicinanza fisica al dispositivo è fondamentale per ottenere una bassa latenza.

Questo significa che l'infrastruttura di rete centrale, l'infrastruttura di sicurezza e il server delle applicazioni devono essere trasferiti dai data center centralizzati all'edge, più vicini all'utente.

L'edge computing è ora un prerequisito chiave per molte applicazioni.



Un'altra grande differenza tra il 5G e il 4G è la densità delle transazioni degli utenti.

Mentre l'attuale tecnologia 4G permette a 4.000 utenti nel raggio di un chilometro di essere connessi simultaneamente, il 5G può gestire fino a un milione di connessioni simultanee.

È proprio questa densità di transazioni che apre la porta a un modo completamente nuovo di pensare - capovolgendo l'infrastruttura di rete tradizionale in modi che non sarebbero mai stati possibili in precedenza. Il 5G fornisce un'infrastruttura di connettività per tutti i dispositivi senza una connessione di rete.

Per estensione, questo significa anche che la sicurezza non può più essere fornita attraverso l'infrastruttura di rete.

La sicurezza dell'edge proviene dal cloud

La piattaforma di sicurezza cloud di Zscaler è già dotata delle funzioni necessarie per stare al passo con questo cambiamento.



Zscaler Zero Trust Exchange fornisce sicurezza all'edge e filtra tutto il traffico di utenti e macchine nel cloud, utilizzando un'infrastruttura cloud-native - che gli permette anche di essere distribuita in luoghi diversi, il più vicino possibile all'utente finale o alla macchina.

Tuttavia, la tecnologia cloud ha già raggiunto un punto in cui è necessaria un'espansione di vasta portata verso l'edge.

Ed è proprio qui che entra in gioco la tecnologia 5G, che permetterà alle aziende di sfruttare tutta la potenza dell'edge computing.

Il fulcro di questa potenza risiede nel mobile edge computing (MEC).

All'edge, il traffico di dati generato quando si naviga in un sito web, per esempio, non viene più indirizzato attraverso la rete di telecomunicazioni verso internet e poi di nuovo indietro, ma direttamente attraverso le antenne cellulari nelle immediate vicinanze del dispositivo mobile.



Questo aspetto - la posizione esatta dell'elaborazione dei dati nel mobile edge computing - non è ancora un vantaggio ampiamente riconosciuto del 5G.

Tuttavia, prima o poi, le cose sono destinate a cominciare a muoversi in questa direzione.

Quando il 5G e il MEC alla fine renderanno obsolete le reti tradizionali, la sicurezza basata sul cloud diventerà un fattore abilitante della sicurezza per l'industria 4.0 e per i clienti finali.

Didier Schreiber Regional Marketing Director, Southern Europe Zscaler