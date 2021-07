Tissot estende la partnership con la FIBA fino al 2027

Alcuni di questi eventi trarranno vantaggio dall'inclusione da parte di Tissot della tecnologia di cronometraggio di precisione nei dispositivi a marchio Tissot, come il conto alla rovescia di 24 secondi che mostra il limite di tempo per la squadra in attacco per tirare.

In base al nuovo accordo, i cronometri Tissot saranno utilizzati anche nella Coppa del Mondo femminile e nelle partite di EuroBasket.

Secondo Frank Leenders, direttore generale di FIBA Media and Marketing Services, Tissot ha anche un pacchetto molto forte per la comunicazione a bordo campo in alcuni eventi che si aggiunge alla segnaletica LED perimetrale.



In base all'accordo, Tissot ha anche credits relativi al timing e al branding sui dati per un'ampia gamma di parti interessate, che vanno da telespettatori e utenti di Internet a commentatori, spettatori dal vivo, allenatori e delegazioni di squadre.

Tissot continuerà inoltre a supportare i canali e le piattaforme digitali FIBA e a sponsorizzare i premi in tutte le competizioni come i riconoscimenti per le prestazioni e il fair play, offrendo orologi con il marchio dell'evento al giocatore votato come Most Valuable Player (MVP) dei tornei.

Il programma degli eventi di FIBA nel prossimo ciclo si lega ai principali mercati di Tissot in Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Medio Oriente.

Per Leenders, l'accordo ha un'importanza ulteriore in quanto consente a FIBA di lavorare con gli specialisti di cronometraggio Swiss Timing, di proprietà della società madre di Tissot Swatch Group.