Le aziende della distribuzione sono centrali nel sistema economico italiano

L'osservatorio restituisce una visione d'insieme che include l'evoluzione digitale, la transizione green e i cambiamenti sociali e demografici in corso.

Alcuni trend e processi di cambiamento, già in atto prima della crisi, hanno infatti subito una forte accelerazione.

È il caso dell'eCommerce, che nei canali della Distribuzione Moderna ha riscontrato nel 2020 un incremento del 120% rispetto al 2019 per un valore economico di 1,32 miliardi di euro.

Oppure la sensibilità ai temi di sostenibilità, ambientale, sociale ed economica: per il 70% degli italiani le imprese che non adotteranno pratiche sostenibili nei loro piani aziendali saranno penalizzate dai consumatori.

Uno scenario in evoluzione, su cui incidono anche il fattore sociale e quello demografico: l'invecchiamento medio della popolazione pone la necessità di sviluppare politiche e servizi in linea con i nuovi bisogni che emergono; il gender gap, ancora troppo persistente, con l'Italia al 114° posto del mondo nella dimensione di partecipazione economica delle donne; il generation gap, che ritarda il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei più giovani e che vede il 70% degli italiani nella fascia 18-34 anni, vivere ancora con un genitore.