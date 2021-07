Intelligenza Artificiale ed etica: una questione da affrontare al piÃ¹ presto

Intelligenza Artificiale ed etica: una questione da affrontare al più presto

Jacques-Aurélien Marcireau (E. de Rothschild): lasciare che altri decidano il nostro domani e quello delle generazioni future è tanto irresponsabile quanto sviluppare queste tecnologie per uno scopo volutamente malevolo

Si moltiplicano le discussioni tra Cina e Stati Uniti sulle ambizioni tecnologiche delle due superpotenze, sia nel campo dei semiconduttori, sia in quello dell'Intelligenza Artificiale, poiché le due cose non possono essere dissociate.

Il legame molto forte tra tecnologia e potere non dovrebbe essere trascurato nella nostra riflessione sull'etica e più direttamente sulla regolamentazione dell'AI. Non possiamo non tenere conto di cosa succede attorno a noi sul fronte delle sfide economiche e geopolitiche.