Nord America: previsioni di crescita commerciale a piÃ¹ velocitÃ  per le aziende

Per il Canada si può dire il contrario".

Inoltre, il governo centrale del Canada ha implementato una serie di misure fiscali a supporto delle imprese.

In Messico, la maggior parte degli interventi di sostegno alle aziende sono derivati da iniziative locali e la loro implementazione è stata disegnata in modo da affrontare le singole peculiarità.

Andreas Tesch, Chief Market Officer di Atradius (nella foto), si è concentrato sui diversi impatti che potrebbero aver prodotto le politiche fiscali governative di ciascun Paese.



In particolare, ha dichiarato che "le aziende del Canada e degli Stati Uniti potrebbero andare incontro alla sospensione delle misure di sostegno del governo già nella seconda metà dell'anno.

La maggior parte delle previsioni finanziarie mostra, in questa fase, un aumento delle insolvenze aziendali.

È verosimile che il pessimismo dichiarato dalle aziende canadesi rifletta le aspettative di un contesto commerciale di rischio elevato".

Il sondaggio è stato condotto da Atradius nel secondo trimestre del 2021, un anno dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità aveva dichiarato il COVID-19 pandemia globale.

Oltre a raccogliere opinioni che riflettono la fiducia delle imprese, il sondaggio ha analizzato lo stato di salute delle imprese attraverso alcuni indicatori chiave che rilevano i trend di utilizzo del credito commerciale, i termini di pagamento, il DSO e le modalità di gestione degli impatti delle criticità delle tempistiche di pagamento delle fatture sull'andamento del business.



Dai risultati del sondaggio emerge che più della metà del totale delle operazioni commerciali tra imprese, effettuate da fornitori del Nord America è stato effettuate a credito e il 44% delle aziende ha riferito un maggior ricorso all'utilizzo del credito commerciale a seguito della pandemia.

Per quanto riguarda i singoli Paesi dell'area, sono gli Stati Uniti a mostrare la percentuale più alta riguardo ai ritardi di pagamento e ai crediti inesigibili.

Nonostante l'ottimismo riferito dalle imprese del Messico, la pandemia si trova in cima alla lista delle preoccupazioni delle imprese di tutta la regione.

In particolare, le aziende hanno indicato come principale fonte di preoccupazione l'imprevedibilità legata all'andamento della pandemia e la salvaguardia dei livelli di liquidità.