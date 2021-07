Lo smartworking aumenta il rischio della delocalizzazione?

In Europa, circa il 40% dei lavoratori ha svolto la propria attività in remoto a tempo pieno durante il primo lockdown (secondo semestre 2020). Piacevolmente sorprese dalla produttività dei propri dipendenti, le imprese sono sempre più attratte dall'idea di una manodopera virtuale parzialmente globalizzata.

Negli Stati Uniti, la percentuale di aziende disposte ad assumere lavoratori a tempo pieno con sede all'estero è aumentata al 36%, contro il 12% prima della pandemia.

Quanti posti di lavoro in smartworking e quanti delocalizzabili?

Più un'economia si basa su attività di servizi qualificati, più aumenta la possibilità per la sua manodopera di lavorare in remoto.



In un sondaggio condotto sui lavoratori statunitensi ad ottobre 2020, il 62% dei laureati ha dichiarato che il proprio lavoro potrebbe essere svolto a distanza.

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, solamente il 13% degli impieghi nei Paesi emergenti potrebbero essere svolti in smartworking, contro il 27% nei Paesi ad alto reddito.

Questo non significa che tutte le tipologie di lavoro possono essere virtualmente delocalizzate.

Molte attività richiedono una presenza parziale in loco, un contatto personale con i clienti, o una base di competenze e conoscenze specifiche locali.

Inoltre, per i Paesi ad alto reddito, le delocalizzazioni virtuali potrebbero diventare fonte di rischio politico, come la deindustrializzazione ha contribuito alla crescita del populismo.

La pressione della concorrenza globale può generare ansia economica tra i lavoratori altamente istruiti, alimentando la polarizzazione politica.



Infine, alcuni Paesi emergenti hanno maggiore capacità nell'attrarre gli investimenti associati alla delocalizzazione.

Per identificare i possibili protagonisti di questo fenomeno, Coface ha costruito un indicatore basato su quattro criteri chiave: capitale umano, competitività del costo del lavoro, infrastrutture digitali e contesto imprenditoriale. Paesi come India, Indonesia o Brasile dispongono di un ampio numero di potenziali lavoratori a distanza e costi di manodopera molto competitivi.

Altri, come la Polonia, offrono clima aziendale molto favorevole e solida infrastruttura digitale.

Infine, mentre la Cina e la Russia sarebbero, in teoria, destinazioni virtuali ideali per la delocalizzazione, le tensioni geopolitiche e i crescenti problemi di sicurezza informatica con l'Occidente rappresenteranno un grosso ostacolo.



"Tra le conseguenze più evidenti della pandemia, la netta accelerazione dello smartworking sta impattando il mercato del lavoro in modo significativo a livello globale.

L'indicatore realizzato da Coface è uno strumento utile per individuare quali siano i criteri chiave al centro di questo cambiamento - tra capitale umano, competitività del costo del lavoro, infrastrutture digitali e contesto imprenditoriale - e soprattutto per identificare come le economie emergenti possano trarre beneficio dalla diffusione del lavoro da remoto, in termini di attrazione di investimenti e di contributo concreto al loro sviluppo", ha commentato Ernesto De Martinis, CEO di Coface in Italia e Head of Strategy Regione Mediterraneo & Africa (nella foto).